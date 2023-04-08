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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مناورات عسكرية صينية في مضيق تايوان.. شاهد

مناورات الصين العسكرية
مناورات الصين العسكرية

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن المناورات العسكرية الصينية في مضيق تايوان.

 

وتجري الصين السبت تدريبات في مضيق تايوان على "تطويق كامل" للجزيرة، على ما أعلن التلفزيون الرسمي الصيني.

 

وأوردت شبكة "سي سي تي في" أن "التدريبات اليوم تركز على القدرة على السيطرة على البحر والمجال الجوي والإعلام، لإحداث قوة رادعة وتطويق كامل" لتايوان.

 

وذكر المتحدّث باسم الجيش شي يي في بيان أنّ "هذه العمليّات هي بمثابة تحذير صارم ضدّ التواطؤ بين القوى الانفصاليّة الساعية لاستقلال تايوان والقوى الخارجيّة، وضدّ أنشطتها الاستفزازيّة".

 

وأعلن الجيش الصيني السبت أنّ الهدف من التدريبات العسكريّة التي تستمرّ ثلاثة أيّام هو "الاستعداد القتاليّ" في مضيق تايوان وسط توتّر مع الجزيرة بعد اجتماع الرئيسة التايوانيّة تساي إنغ-وين مع رئيس مجلس النوّاب الأميركي.

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