رامي إمام يتقدم بدعوى ضد وزير المالية بسبب الضرائب

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تحديد جلسة عاجلة بشهر مايو المقبل، لنظر الدعوى التي تطالب بوقف قرار لجنة الطعن بمأمورية الضرائب، الذي انتهى إلى تقدير الضريبة المحتسبة من عام 2016 إلى عام 2019 على المخرج رامي إمام مبلغ 574600 جنيه خمسمائة وأربعة وسبعون ألفا وستمائة جنيه، بعد انتهاء مكتب الخبراء للفحص من نظر الدعوي.

تقدم المخرج رامي إمام نجل النجم الكبير عادل إمام الطاعن اشترك بالتمثيل في مسلسل عفاريت عدلي علام إنتاج شركة سينرجي، وتم تصوير وإنتاج المسلسل داخل المنطقة الحرة بمدينة الإنتاج الإعلامي، علما بأن هذا العمل مُعفَى من أداء ضريبة القيمة المضافة.

وكذلك العمل في مسلسل عوالم خفية سنة 2018، ومسلسل فلانتينو عام 2019، علما بأنه تم التعاقد مع شركة ماجنم المنتجة للعملين اللذين تم تنفيذهما داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بالمنطقة الحرة، وهما غير خاضعين لضريبة القيمة المضافة.

وأضاف الطعن أنه لما كان قرار اللجنة جاء مجحفا في حق الطاعن فإنه يطعن عليه ببطلان قرار اللجنة في الطعن رقم 164 لسنة 2022 لأنه تم احتساب ضريبة القيمة المضافة عن أعمال فنية وهي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، لأن هذه الأعمال تمت داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وهي معفاة من الضريبة طبقا للقانون، ولم تنتقل المأمورية عند الفحص للتأكد من ذلك.