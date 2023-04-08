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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عديم الضمير.. مسعف بريطاني يسرق منزل مسنة فور موتها| فيديو

عديم الضمير.. مسعف
عديم الضمير.. مسعف يسرق منزل مسنة فور موتها| فيديو

كشفت لقطات صادمة عن مسعف عديم الضمير وذلك أثناء سرقته 60 جنيهًا إسترلينيًا من منزل سيدة تبلغ من العمر 94 عامًا - بعد لحظات من انهيارها وموتها.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم تصوير المسعف عبر الكاميرا المنزلية وهو يسرق متعلقات المرأة المسنة المتوفاة مؤخرًا، حيث ظهر وهو يحصل على 60 جنيهًا إسترلينيًا من منزلها. 

مسعف ولص

وأشارت الصحيفة إلى يمكن عبر الفيديو رؤية المسعف البالغ من العمر 58 عامًا وهو بتجول بشكل عرضي نحو طاولة جانبية حيث تم وضع النقود، قبل البحث في أغراضها وسرقة  أموال المسنة المتوفية.

وأضافت انه عندما أدرك المسعف أنه تم تصويره ، سرعان ما أعاد النقود - لكن ابن الضحية رأى ما فعله  المسعف ووصف احساسه ان هذا الموقف اثار غثيانه.

كان    المسعف البالغ  من العمر 58 عامًا واحد من أربعة مسعفين تم استدعاؤهم إلى منزل السيدة المسنة  في شروزبري ، بعد ورود بلاغ يفيد  بانهيارها في الحديقة، حيث حاول المسعفين انعاشها لمدة 20 دقيقة قبل اعلان وفاتها .

واعترف المسعف  لاحقًا بالسرقة وحُكم عليه بالسجن 18 أسبوعًا مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهرًا، وأمر أيضًا بتنفيذ 120 ساعة عمل غير مدفوعة الأجر ودفع تكاليف 530 جنيهًا إسترلينيًا و 187 جنيهًا إسترلينيًا تكلفة إضافية للضحية.

مسعف عديم الضمير لمسنة يسرق

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