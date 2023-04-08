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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مواويل الفلكلور على المسرح المكشوف وتراث إندونيسيا على الصغير بالأوبرا .. الاثنين

صدى البلد

استمرارا لفعاليات السهرات الرمضانية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر يقام فى التاسعة والنصف مساء الإثنين 10 أبريل على المسرح المكشوف حفل لفرقة مواويل التى تضم الفنانين عبد الرحمن بلالة وسيد إمام.

يتضمن نخبة من الأعمال الغنائية الفلكلورية التى تعبر عن الجماعة الشعبية وترتبط بالحياة فى مختلف أنحاء مصر منها: رمضان ، احنا البلدي ، المربعات ، متى يا كرام ، القلب يعشق ، موال الناس ، لا هما زينا ولا احنا زيهم ، وصف الجمال ، العسل المر ، انتي عايزة مني إيه ، يا عبد خد لك عظة ، يسبقها إفتتاحية إنشادية دينية.

وفى التاسعة مساء يستقبل المسرح الصغير ليلة إسلامية تقام بالتعاون مع سفارة إندونيسيا بالقاهرة تضم أشكالا مختلفة من التراث الثقافي المحلى وتابلوهات فلكلورية إلى جانب ألوان من الموسيقى التقليدية للدولة الآسيوية .

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‎كما يعقد صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي لقاء فى التاسعة مساء على مسرح سيد درويش ” أوبرا الإسكندرية ” بعنوان تسابيح شعرية ويستضيف مجموعة من الشعراء هم الدكتور عبد الله الشوربجي ، فايز أبو جيش ، علاء شاكر ، رشا زقيزق ، يوسف سمير ، إبراهيم ملكوت ، محمد هيكل وتديره هناء الكومي تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي ويتخلله فقرة غنائية للفنان مصطفي زكي بمصاحبة عازفين من فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى.

السهرات الرمضانية دار الأوبرا سيد درويش الأوبرا المصرية مسرح سيد درويش المسرح المكشوف الدكتور خالد داغر

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