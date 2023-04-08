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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بحضور جماهيري كبير.. سهرة رمضانية بقصر ثقافة كفر شكر بالقليوبية

صدى البلد

وسط حضور جماهيري كبير ومسرح مكتمل العدد، استقبل قصر ثقافة كفر شكر، سهرة رمضانية ضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وبحضور الفنان ياسر فريد مدير عام الثقافة بالقليوبية.

استهلت الفعاليات بعرض لفرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة بنها بقيادة المايسترو أحمد يسري، قدموا خلالها باقة رائعة من الأغاني وسط تفاعل كبير من الحضور ومنها "طلع البدر علينا، كم ناشد المختار ربه، قمر سيدنا النبي، مدد يا نبي، القلب يعشق كل جميل".

وأقيمت أمسية شعرية لأدباء نادي الأدب بالقصر ومنهم بهجت الدقميري، فتحي نور الدين، نشأت النادي، هبة عبدالروؤف، وائل ساليم، ممدوح أحمد، مرفت عبدالجيد.

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جاءت الفعاليات ضمن برنامج ليالي رمضان، والتي يشرف عليها إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى برئاسة لاميس الشرنوبي، وينظمها فرع ثقافة القليوبية.

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