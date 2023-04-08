الجيش الجزائري يحذر من منظمات تخريبية تعمل على استغلال وسائل التكنولوجية لأغراض التجسس

حذر الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري، من المنظمات التخريبية التي تعمل على استغلال وسائل تكنولوجية متطورة لأغراض التجسس والتخريب.

وحسب قناة “النهار” الجزائرية، قال شنقريحة، في كلمة توجيهية، على هامش زيارة العمل والتفتيش التي قام بها اليوم السبت إلى قيادة الدرك الوطني، إن هذه المنظمات التخريبية، تستهدف محاولة خلق حالة انسداد وفوضى.

كما حث الفريق أول، مستخدمي الدرك الوطني على ضرورة التمتين المستمر للعلاقة مع المواطنين في كافة ربوع الوطن.

وثمن الفريق أول، أن الدرك الوطني سجل نتائج مشجعة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية.

ولفت "لقد أوكلت لسلاح الدرك الوطني مهام حساسة كثيرة، من أهمها حفظ الأمن العمومي، وحماية الأشخاص والممتلكات وحرية التنقل، وكذا محاربة الجريمة المنظمة، التي بلغ فيها الـدرك الوطـنـي أشواطًا بعيدة، لاسيما في ميدان اكتساب التقنيات الرفيعة ذات الصلة بالأدلة الجنائية.

وأضاف “تضاف إليها مهام حماية حدودنا البرية، ومراقبة كل ما من شأنه المساس بأمن وسلامة ترابنا الوطني، على غرار الهجرة غير الشرعية، ونشاطات عصابات التهريب والمتاجرة بالمخدرات، وهو دور نعتبره في غاية الحيوية، لاسيما في ظل الظروف غير العادية التي تعرفها منطقتنا الإقليمية”