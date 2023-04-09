كل ما تريد معرفته حول جائزة الأمير ماهيدول التايلاندي 2023

أعلنت مؤسسة جائزة الأمير ماهيدول برعاية ملكية عن جائزة الأمير ماهيدول التايلاندي “جد الملك الحالي زاما العاشر” تحت عنوان (Prince Mahidol Award 2023)، وذلك في مجالي الطب والصحة العامة، حيث تقدم الجائزة للمؤسسات او الأفراد أو مجموعات العمل الذين لديهم إسهامات متميزة في هذين المجالين، وتبلغ قيمة الجائزة 100.000 دولار أمريكى.

لمزيد من المعلومات: يرجي زيارة موقع الجائزة على الرابط

http://www.princemahidolaward.org/nomination-submission/

وأعلنت أن آخر موعد للتقدم هو 31/5/2023.

للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى عبر البريد الإليكتروني:

[email protected]

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط

https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

وكان قد أقامت كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، حفل إفطار جماعي لمركز رعاية الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة ، وذلك بحرم كلية الدراسات العليا للطفولة.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس ، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العلياوالبحوث، والدكتورة هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة، والدكتور أحمد الكحكي مدير مركز رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة.

وذلك بحضور أمل مبدي رئيس الاتحاد الرياضي، والدكتورة منال عمر رئيس وحده الطب النفسي ، والدكتورة إعتماد خلف معبد الاستاذ بقسم الإعلام وثقافة الأطفال بالكلية.