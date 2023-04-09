اليوم .. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن التفكير الإبداعي

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات ويتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .

وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

و من هذه الدورات يقدم المركز اليوم الاحد ٩ ابريل ٢٠٢٤ برنامج تدريبي عن التفكير الابداعي بنظام الاون لاين

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.



جدير بالذكر انه قد أعلن الدكتور حسين محمود، عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن "الدكتور لين فنغ مين" المستشار التعليمى السابق بسفارة الصين فى القاهرة ومدير معهد الدراسات العربية والشرق أوسطية بـ"جامعة بكين" زار مقر الكلية فى إطار زيارته السريعة لـ"القاهرة" مع وفد من "جامعة بكين"، ضم عدداً من خبراء علوم المصريات؛ لزيارة "المتحف المصرى الكبير"؛ والاطلاع على آخر ترتيبات الافتتاح المرتقب.

أشار عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن قسم اللغة الصينية فى الكلية حظى بزيارة من خبير الدراسات العربية "الدكتور لين فنغ مين"، وأهدى القسم خطاب شكر تعبيراً عن مساندته للقسم منذ نشأته ومشاركاته المتعددة فى المؤتمر البحثى الدولى الأول للكلية وعدة ويبنارات أثناء فترة "فيروس كورونا"، مقدماً للكثير من الموضوعات الثرية لأعضاء هيئة التدريس و الطلاب، عملاً على تقوية أواصر التعاون من ناحية وتقييد آثار كورونا على المستوى الطلابى والأكاديمى.