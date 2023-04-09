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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نيللي كريم: تأثرت بفريدة سيف النصر ولا أتعمد تقديم قضايا تخص المرأة

نيللي كريم
نيللي كريم

قالت الفنانة نيللي كريم إن اكثر شخص أثر بها هو الفنانة فريدة سيف النصر في هذا المشهد، لافتة إلى أن كل شخص يستقبل الصدمة على طريقته، وأن الأمر بالنسبة لنادرة كان صدمة أكثر منه انهيار ، مشيرة إلى أن هذا الأمر رأته في الحقيقة عند وفاة والدها لم تبك والدتها ولكن جاء انهيارها بعد الوفاة بأسبوع.

 

 

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نيللي كريم: لم أصادف شخصية تشبه نادرة في الحقيقة

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ماندو العدل: فريدة سيف النصر موهبتها أكبر مما يراه الجمهور

وعن  تقديمها لقضايا تخص المرأة، أوضحت نيللي كريم، خلال لقائها في «عاصمة الفنون» على قناة القاهرة الإخبارية، أنها لا ترى الأمر بهذه الصورة وأنها تسعى دوما وراء السيناريو الجيد الذي يترك أثر لدى الجمهور، وأنها قدمت فاتن أمل حربي، نظرت إلى السيناريو ، وما حدث بعدها من تغيره في قوانين الأحوال الشخصية وتأثيره جماهيريًا كان أمرًا رائعًا ولكنه غير متعمد.

 

وعن التشابه بين شخصية نادرة ونيللي كريم، قالت بالتأكيد هناك شبه في قوة الشخصية، مشيرة إلى أنها تحب المرأة ذات الشخصية ولا تحب الضعف والاستكانة وأنها تفضل هذا الأمر بشكل في المرأة والرجل.

 

وعن تقديمها للأدوار الكوميدية، قالت نيللي ، أنها تحب الكوميديا وتريد تقديم عمل كوميدي سينمائيا أكثر من التليفزيون، وعن جديدها قالت إنها في انتظار عرض مسلسل ليه لأ، وروز وليلى مع الفنانة يسرا.

 

مسلسل عُملة نادرة

 

جدير بالذكر أن نيللي كريم يعرض لها مسلسل عملة نادرة بطولة جمال سليمان، فريدة سيف النصر ، أحمد عيد، محمد فهيم ، ومن تأليف دكتور مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل. وتدور احداثه حول شخصية نادرة التي يقتل زوجها وتدخل في صراع مع عائلته حول الميراث ويحاول والد زوجها اجبرها على التنازل عن حقها في الميراث ولكن تبدأ في البحث عن قاتل زوجها وتكتشف أنه شقيق زوجها.

نيللي كريم فريدة سيف النصر مسلسل عملة نادرة الكوميديا المراة

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