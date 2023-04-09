عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد من الجامعة الأمريكية يزور مركز التطوير المهني بجامعة الأقصر

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر

استقبل  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وفدًا ممثلاً عن الجامعة الأمريكية  لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعتين.

وزار وفد الجامعة الأمريكية المركز الجامعي للتطوير الوظيفي في جامعة الأقصر، وكان في استقبال الوفد، الدكتور صلاح ابو الحسن، مدير المركز، وعددًا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

سهرة بثقافة الأقصر وقافلة بالطود ضمن الاحتفالات بليالى رمضان

تخفيف أحمال الكهرباء بجنوب الأقصر



ضم الوفد الدكتورة مها فخري، المدير التنفيذي للمراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية، والدكتورة دينا جوهر،  نائب المدير التنفيذي للمراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية، والدكتورة أمل عبدالرحمن، مدير مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية.

وأبدى أعضاء الوفد إعجابهم بالإنجازات التي تحققت في جامعة الأقصر ومركز التطوير المهني، وأعربوا عن تقديرهم لاهتمام رئيس الجامعة بنشاط المركز، ودعمه المستمر للمركز وأبنائه الطلاب.

من جانبه رحب  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الاقصر، بضيوف الجامعة، معرباً عن سعادته بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، ومع كافة المؤسسات الأكاديمية والتعليمية، الذي يؤدي إلى إثراء الحركة العلمية وفتح آفاق جديدة للعمل، و تبادل الخبرات في مختلف الأنشطة التعليمية، و المهنية.

وأشار رئيس جامعة الأقصر إلى أن مركز التطوير المهني الذي تم إنشائه في جامعة الأقصر، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية، يقوم بدور كبير من خلال تقديم برامج تعليمية جديدة، ودورات تدريبية متطورة، تلبى احتياجات سوق العمل، وبما يتواكب مع التطور الجاري في سوق العمل، بما يساهم في استفادة أبنائنا الطلاب، و تساعدهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم، وبناء شخصيتهم، وإعداد أجيال قادرة على المنافسة على المستويين المحلي والدولي، و العمل على  توسيع قاعدة الشراكة مع تلك المؤسسات بما يساهم في تطوير وتحسين الخدمات الجامعية

وجرى إنشاء المركز الجامعي للتطوير الوظيفي في جامعة الأقصر وفقًا لبرتوكول تعاون تم توقيعه مع الجامعة الأمريكية، حيث اتفق الطرفان بموجبه على إنشاء المركز بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون الفني مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

الأقصر الجامعة الأمريكية التعاون المشترك جامعة الاقصر هيئه التدريس رئيس جامعة سبل التعاون المشترك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 أيام| مفاجأة لموظفي القطاع العام والخاص عن إجازة عيد الفطر

24 ساعة وتنطلق العاصفة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ 5 أيام القادمة

بيراميدز يتلقى صدمة جديدة قبل نهائي كأس مصر أمام الأهلي

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17.. مفاجأة صادمة بزواج شوقي ووداد

فرمان من الخطيب.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم مقابل 100 مليون جنيه

أمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب مصر غدا

بعد زواج وداد وشوقي في جعفر العمدة .. اِعرف شروط الخلع بالقانون

الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها .. أسعار الدواجن الآن

ترشيحاتنا

وزيرة المالية السويسرية: اقتصاد دولتنا سينهار لو أفلس كريدي سويس

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر

دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان .. كلمات فيها عجب العجاب

دراسة: اكتمال القمر يحدث تغيرات غامضة لدى البشر

محدش عارف.. أحمد موسى يكشف فضيحة للبنتاجون الأمريكي |فيديو

خيمة رمضانية لمؤسسة أبو العينين.. وأحمد موسى: عمل الخير مستمر منذ 40 عاما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تتأثّر جودة نومك خلال رمضان؟ إليك 5 نصائح لتغيير ذلك

نجوم الفن في عزاء شيرين الطحان.. شاهد

يضعف القدرة الجنسية للرجل.. احذر تناول العرقسوس لهذا السبب

بعد تقمص شخصيته في الكبير أوي .. من هو بابلو إسكوبار الخطير

فيديو

تصريحات مصطفى خاطر في سبوت لايت .. لازم أكون زي الزعيم |فيديوجراف

شاهد.. حيوان بري يدخل مستشفى ويقوم بتصرف صادم

الصدمة تظهر على بناتها .. بدء عزاء شيرين الطحان

الرحلة الروحانية.. صورة لـ براعم الإيمان في بيت الله الحرام خطفت الأنظار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ