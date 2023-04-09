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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حتحوت يكشف بنود عقد أوسوريو مدرب الزمالك الجديد

خوان كارلوس اوسوريو
خوان كارلوس اوسوريو

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن بنود عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مع الزمالك، والذي سيتولى القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء.


وقال هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لم يدخل ضمن الترشيحات سوى في آخر 72 ساعة فقط ولم يكن مرشحا منذ البداية لتولي القيادة الفنية، واللجنة الفنية المكلفة باختيار مدرب الزمالك الجديد رأت أن طريقة لعب المدرب تتماشى مع الأسلوب في الدوري المصري والكرة التي يقدمها الزمالك.


وتابع حتحوت، أن أمير مرتضى وأحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية عقدا جلسة مع أوسوريو عبر تقنية الفيديو للانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع المدير الفني، وتم الاتفاق مع المدرب لتولي تدريب الفريق لموسم ونصف الموسم، على أن يتم تقييم التجربة عقب ختام الموسم الجاري، لافتا إلى أن المفاوضات لم تشهد الحديث عن شرط جزائي، والأقرب وجود شرط جزائي لمدة شهر حال فسخ العقد عقب نهاية الموسم الحالي.


وأضاف حتحوت، أن المدير الفني سيتقاضى راتب شهري قيمته 80 ألف دولار، ويتضمن المبلغ راتب المدرب المساعد الذي سيصطحبه أوسوريو معه بالجهاز الفني، واستقر المدرب الكولومبي على ضم الإسباني بيدرو جوميز كارمونا المدير الفني السابق لفريق الرفاع البحريني كمساعد له في الجهاز الفني.


وأكمل، أن المدرب الكولومبي وقع على عقود تدريب الفريق عبر البريد الالكتروني، خلال الساعات القليلة الماضية، تمهيدا لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، والزمالك أرسل تذاكر الطيران للمدرب الكولومبي ومن المنتظر أن يصل إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة كي يحضر لقاء البنك الأهلي من الملعب، وسيحصل على مبلغ مالي شامل الضرائب مع توقيع العقود بشكل رسمي داخل الزمالك".


وأكد حتحوت أن نص التعاقد على أن الطرف الأول الزمالك يمنح الطرف الثاني المدرب كل الصلاحيات والمسؤولية، حيث جرى الاتفاق أيضا على أن النادي ملزم بدفع تكاليف الإقامة المناسبة للمدرب طوال مدة هذا العقد مع توفير سيارة وسائق خاص به، وبجانب دفع تكاليف تذاكر طيران فئة رجال الأعمال خلال مدة العقد، كما تم الاتفاق بين الطرفين على أن يصطحب المدير الفني معه مدرب مساعد واحد فقط، ولن يتم جلب مخطط أحمال بدنية، خصوصا أن أوسوريو يمتلك خبرات جيدة في ملف تجهيز وإعداد اللاعبين بدنيا.


واختتم قائلا: "تم وضع بنود مكافآت مالية خاصة حال فوزه بالبطولات المتبقية هذا الموسم وهي السوبر المصري وكأس مصر 2023، والبطولة العربية كما جاء في التعاقد أنه في حالة أي ظهور إعلامي يجب أن يتم بموافقة الطرف الأول، وضم التعاقد بندا ينص على أن هذا الاتفاق لا يمكن أن يتغير أو يُعدل إلا بموافقة كتابية من الطرفين، كما أن هذا الاتفاق موثق، ومترجم، وموثق بالترجمة، وفقاً للوائح «فيفا»، لحماية حقوق النادي أو الطرف الثاني من جانب هيئات صنع القرار «فيفا» و«كاس» في حالة اللجوء بشكل مباشر أو الاستئناف لحل أي خلاف فيما يتعلق بالشروط المنصوص عليها في هذا العقد".

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