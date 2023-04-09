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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لسوء الأحوال الجوية.. تعليق الدراسة الحضورية في عدة مدن سعودية غدا

تعليق الدراسة غداً
تعليق الدراسة غداً في السعودية

أعلنت إدارات تعليم الطائف وبيشة وجازان وشرورة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب.

وأوضحت إدارات التعليم في الطائف وبيشة وشرورة، أن الدراسة ستكون عن بُعد عبر منصّة "مدرستي" في جميع المحافظات التابعة لهما تعليمياً.

ونوهت إدارة تعليم جازان، بأنه تقرر تحويل الدراسة عن بُعد اليوم عبر منصة "مدرستي" في مكتب تعليم العارضة والمدارس التابعة له.
ونشر المركز الوطني السعودي للأرصاد تنبيه متقدم بشأن طقس يوم الأحد، وحذر المركز المواطنين من تقلبات طقس الغد واستمرار الأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة في معظم انحاء المملكة من ضمنها مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والربوعة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة..

ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة جدة والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وقال المركز في البيان أن الحالة تستمر  حتى الساعة الثامنة مساءً.
 

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