زيلينسكي: استعادة أوكرانيا لشبه جزيرة القرم خيار إلزامي لتحقيق السلام

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن استعادة بلاده لشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا إليها عام 2014، هو خيار إلزامي من أجل تحقيق السلام.

وقال زيلينسكي خلال مشاركته في مأدبة إفطار مع جنود أوكرانيين مسلمين من القرم، مساء الجمعة، إن هذا الخيار ليس له بديل "سواء بالنسبة لأوكرانيا أو للعالم بأسره".

وأضاف زيلينسكي، أن أوكرانيا ستستعيد شبه جزيرة القرم لأن روسيا ستخسر.

وشدد على أن شبه جزيرة القرم ستعود إلى أوكرانيا، فذلك ضروري "للنظام العالمي على أساس الاتفاقيات وميثاق الأمم المتحدة".

وتابع: "سنعود إلى شبه جزيرة القرم - وبعد ذلك سيعود السلام، لأن المعتدي سيخسر. وسيعني انتصار أوكرانيا انتصار الحياة - حياة الأوكرانيين من جميع الأديان والأصول المختلفة".

وعقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس 2014، ضمت روسيا إلى أراضيها شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول.