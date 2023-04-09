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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل صلاة التراويح تغني عن قيام الليل.. مجدي عاشور يحسم الجدل

صدى البلد

هل صلاة التراويح تغني عن قيام الليل و التهجد؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، وذلك خلال فتوى مسجلة له.

وأجاب "عاشور"، قائلًا: إن صلاة التراويح هي الصلاة المخصوصة بليل رمضان وصلاة التهجد او قيام الليل  تصلي في كل وقت في رمضان أو في غير رمضان ويطلق على الاثنين قيام الليل.


وأضاف "عاشور"، أن صلاة التهجد لا تغني عن التراويح فكل صلاة برأسها أي نصلي التراويح، وهي الأولى في شهر رمضان فإن استطعت أن تصلي التراويح ثم بعد ذلك تصلي التهجد فيكون هذا أفضل.

وأشار الى أنه إن لم تستطع فاجعل تهجدك في أول الليل صلاة تراويح حتى تصلي الصلاة الخاصة بشهر رمضان المبارك.

هل يجوز أداء التراويح جالسا رغم قدرتي على القيام.. قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أن صلاة التراويح يجب أن تؤدى من وضع الوقوف لانها في منزلة الفريضة وعلى الأصحاء الوقوف عند صلاتها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : " صلاة القاعدة نصف أجر القائم " وقوله تعالى : " وقوموا لله قانتين " .

وأضاف كريمة لـ " صدى البلد " أما أصحاب الأعذار كالمريض أو الذي نصحه الأطباء بعدم الوقوف طويلا فيجوز لهم أداؤها جلوسا   .

صلاة التراويح صلاة التهجد قيام الليل الدكتور مجدي عاشور

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