عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

صحف الكويت.. إسرائيل تقصف سوريا ردا على إطلاق صواريخ .. وأمريكا تدعو الصين إلى ضبط النفس بعد مناورات قرب تايوان

صدى البلد

السيسي يبحث تطورات سير العمل في سد "جوليوس نيريري" بتنزانيا
الشرطة الإسرائيلية تقتحم بعض باحات المسجد الأقصى
لبنان.. العثور على منصات وعدد من الصواريخ الجاهزة للإطلاق
الجيش الأردني: انفجار صاروخ في الهواء قرب الحدود السورية
وسط تدهور في العلاقات.. محادثات هاتفية بين وزيري خارجية إيران وأذربيجان

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث تطورات سير العمل في سد ««جوليوس نيريري» لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا، الذي ينفذه تحالف شركتي المقاولون العرب والسويدى إليكتريك بإشراف الحكومة المصرية، ويعد أضخم مشروع تنموي يتم تنفيذه على مستوى تنزانيا، حيث يسهم في توليد ضعف حجم الطاقة المتوافرة حاليا بالبلاد، ومن ثم، يمثل نموذجا يحتذى به في التعاون المثمر، الذي تحرص عليه مصر مع أشقائها الأفارقة، نحو البناء والتعمير لصالح جميع الشعوب الافريقية.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن قوات من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت بعض الباحات داخل المسجد الأقصى وأغلقت أحد أبوابه، فيما تحصّن عشرات المصلين داخل المصلى القبلي في المسجد، وأغلقوا أبوابه تحسبًا لاقتحام القوات الإسرائيلية ومنعهم من الاعتكاف.

وقالت "الوطن" إن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قصف بواسطة طائرة مسيّرة منصات إطلاق صواريخ من سوريا، وكانت صفارات الإنذار دوت في مرتفعات الجولان للتحذير من هجوم صاروخي، حيث رصد الجيش الإسرائيلي ثلاث عمليات إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه الجولان المحتل.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بأنه تم تفعيل الإنذار في مناطق مفتوحة بالقرب من بلدة ميتسار في منطقة جنوب هضبة الجولان، مشيرًا إلى أنهم يعملون على كشف مزيد من التفاصيل.

وأشارت "القبس" إلى أن الجيش اللبناني أعلن العثور على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ الجاهزة للإطلاق، مشيراً إلى أنه يحاول تفكيكها، حيث قال "عثرت وحدة من الجيش في سهل القليلة على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ التي كانت قد أعِدّت للإطلاق منذ أيام، ويجري العمل على تفكيكها".

ونقلت "الجريدة" عن بيان أصدره الجيش الأردني قوله: "صرّح مصدر عسكري مسؤول أنه في تمام الساعة العاشرة وخمس وعشرين دقيقة من مساء اليوم السبت، انفجر صاروخ في الهواء بمنطقة وادي عقربا، المحاذية للحدود السورية، مما أدى إلى سقوط شظاياه في المنطقة نفسها".

دوليًا، أشارت "الوطن" إلى أن الولايات المتحدة دعت الصين إلى "ضبط النفس" بعد بدئها مناورات عسكرية في محيط تايوان، مؤكدة أن واشنطن مستعدة للوفاء بالتزاماتها الأمنية في آسيا.

وقالت "القبس" إن وزيري خارجية إيران وأذربيجان بحثا "مشكلات وحالات سوء فهم" بين البلدين خلال اتصالين هاتفيين، وذلك بعد أيام من طرد باكو أربعة دبلوماسيين إيرانيين بسبب "أعمال استفزازية". وجاء طرد الدبلوماسيين وسط تدهور في العلاقات يرجع جزئيا إلى تحسن علاقات باكو مع إسرائيل، الخصم اللدود لطهران، ووصل الخلاف إلى ذروته عندما فتحت باكو الأسبوع الماضي سفارة في إسرائيل.

 

 

أمريكا واشنطن سوريا إسرائيل الرئيس عبد الفتاح السيسي المقاولون العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 أيام| مفاجأة لموظفي القطاع العام والخاص عن إجازة عيد الفطر

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد.. داوم عليها تحفظك انت وأسرتك

بعد زواج وداد وشوقي في جعفر العمدة .. اِعرف شروط الخلع بالقانون

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17.. مفاجأة صادمة بزواج شوقي ووداد

8 كلمات تتسابق الملائكة على كتابتها والصعود بها لله.. لا تفوتها في صلاتك

معركة قضائية لـ مرتضى منصور أمام مجلس الدولة.. تفاصيل

مش للدرجة دي .. شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة بسبب زيزو

الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها .. أسعار الدواجن الآن

ترشيحاتنا

موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي والقنوات الناقلة

الفرق بين صلاة الإشراق والضحى.. وهذا أفضل وقت لأدائها

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 9-4-2023

بالمجان وفي سرية تامة| خطوات علاج الإدمان وتدريب المتعافين على حرف مهنية

بداية مبشرة.. حصاد أول محصول فراولة في حضن الجبل بطور سيناء

مصدر عسكري سوري: الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشكل جديد .. طريقة عمل كنافة أساور وكونو

آثار جانبية خطيرة.. هيئة الدواء تحذر بعض المرضى من تناول العرق سوس

اكتشفه بريطاني بالصدفة.. تغير مذاق الطعام علامة على الإصابة بمرض خطير

شاهد.. صاحب أضخم يد في العالم

فيديو

لقطات مؤثرة من داخل الحرم.. معتمرون يحملون أمهاتهم ويكملون الطواف «فيديوجراف»

تصريحات مصطفى خاطر في سبوت لايت .. لازم أكون زي الزعيم |فيديوجراف

شاهد.. حيوان بري يدخل مستشفى ويقوم بتصرف صادم

الصدمة تظهر على بناتها .. بدء عزاء شيرين الطحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ