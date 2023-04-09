صحف الكويت.. إسرائيل تقصف سوريا ردا على إطلاق صواريخ .. وأمريكا تدعو الصين إلى ضبط النفس بعد مناورات قرب تايوان

السيسي يبحث تطورات سير العمل في سد "جوليوس نيريري" بتنزانيا

الشرطة الإسرائيلية تقتحم بعض باحات المسجد الأقصى

لبنان.. العثور على منصات وعدد من الصواريخ الجاهزة للإطلاق

الجيش الأردني: انفجار صاروخ في الهواء قرب الحدود السورية

وسط تدهور في العلاقات.. محادثات هاتفية بين وزيري خارجية إيران وأذربيجان

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث تطورات سير العمل في سد ««جوليوس نيريري» لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا، الذي ينفذه تحالف شركتي المقاولون العرب والسويدى إليكتريك بإشراف الحكومة المصرية، ويعد أضخم مشروع تنموي يتم تنفيذه على مستوى تنزانيا، حيث يسهم في توليد ضعف حجم الطاقة المتوافرة حاليا بالبلاد، ومن ثم، يمثل نموذجا يحتذى به في التعاون المثمر، الذي تحرص عليه مصر مع أشقائها الأفارقة، نحو البناء والتعمير لصالح جميع الشعوب الافريقية.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن قوات من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت بعض الباحات داخل المسجد الأقصى وأغلقت أحد أبوابه، فيما تحصّن عشرات المصلين داخل المصلى القبلي في المسجد، وأغلقوا أبوابه تحسبًا لاقتحام القوات الإسرائيلية ومنعهم من الاعتكاف.

وقالت "الوطن" إن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قصف بواسطة طائرة مسيّرة منصات إطلاق صواريخ من سوريا، وكانت صفارات الإنذار دوت في مرتفعات الجولان للتحذير من هجوم صاروخي، حيث رصد الجيش الإسرائيلي ثلاث عمليات إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه الجولان المحتل.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بأنه تم تفعيل الإنذار في مناطق مفتوحة بالقرب من بلدة ميتسار في منطقة جنوب هضبة الجولان، مشيرًا إلى أنهم يعملون على كشف مزيد من التفاصيل.

وأشارت "القبس" إلى أن الجيش اللبناني أعلن العثور على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ الجاهزة للإطلاق، مشيراً إلى أنه يحاول تفكيكها، حيث قال "عثرت وحدة من الجيش في سهل القليلة على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ التي كانت قد أعِدّت للإطلاق منذ أيام، ويجري العمل على تفكيكها".

ونقلت "الجريدة" عن بيان أصدره الجيش الأردني قوله: "صرّح مصدر عسكري مسؤول أنه في تمام الساعة العاشرة وخمس وعشرين دقيقة من مساء اليوم السبت، انفجر صاروخ في الهواء بمنطقة وادي عقربا، المحاذية للحدود السورية، مما أدى إلى سقوط شظاياه في المنطقة نفسها".

دوليًا، أشارت "الوطن" إلى أن الولايات المتحدة دعت الصين إلى "ضبط النفس" بعد بدئها مناورات عسكرية في محيط تايوان، مؤكدة أن واشنطن مستعدة للوفاء بالتزاماتها الأمنية في آسيا.

وقالت "القبس" إن وزيري خارجية إيران وأذربيجان بحثا "مشكلات وحالات سوء فهم" بين البلدين خلال اتصالين هاتفيين، وذلك بعد أيام من طرد باكو أربعة دبلوماسيين إيرانيين بسبب "أعمال استفزازية". وجاء طرد الدبلوماسيين وسط تدهور في العلاقات يرجع جزئيا إلى تحسن علاقات باكو مع إسرائيل، الخصم اللدود لطهران، ووصل الخلاف إلى ذروته عندما فتحت باكو الأسبوع الماضي سفارة في إسرائيل.