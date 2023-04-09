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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عالم أزهري: نفحة رمضان مهمة جدا ومن تفوته خسر خيرا كثيرا

صدى البلد

قال الشيخ بلال خضر، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية؛ إن العشر الأواخر من رمضان هي أهم ليالي السنة، لأن فيها ليلة القدر، لافتا إلى أن شهر رمضان نفحة من النفحات التي منّ بها الله على الناس.

وأضاف الشيخ بلال خضر، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى،  أن أغلب الناس مقصرين في أغلب أحوالهم، وبالتالي فإن شهر رمضان يتضاعف فيه الثواب ويزيد فيه الخير.

وأشار إلى أن نفحة رمضان مهمة جدا ومن خسرها فقد خسر خيرا كثيرا، ومن ربح فيها واعتبر رمضان فرصة ربما لن تتكرر مرة أخرى فقد فاز فوزا عظيما.

وأوضح أن  العشر الأواخر من شهر رمضان يحتاج فيها المسلم إلى جهد أعلى وأفضل لكي يختتم أعماله بأفضل أجر في هذا الشهر الفضيل وذلك عكس ما يفعل البعض بتقليل أعمال العبادات في هذه الأيام بالإضافة إلى أن الأيام الأخيرة فيها ليلة القدر.

مركز الازهر العالمي للفتوى شهر رمضان العشر الأواخر من شهر رمضان إلكترونية

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