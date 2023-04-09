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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هانى تمام: منع عمل المرأة ليس من الإسلام.. فيديو

هاني تمام
هاني تمام

قال الدكتور هانى تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، إن الإسلام كرم المرأة تكريما كبيرا، وسيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، أمرنا بعدم التفرقة بين الأبناء سواء إناث أو ذكور.

وأضاف تمام، خلال حلقة برنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم السبت: "هناك اشكالية مفهومة بصورة خطأ، إن الست ملهاش الى بيت زوجها، ومن بيت زوجها إلى قبرها، طبعا مفيش اى حاجة فى الدين بتقول كده، ده القرآن الكريم جعل المكوث فى البيت عقوبة للمرأة عندما تأتى بالفحشاء، وهذا ليس من باب الأصل.

وأوضح أن الأصل هو العمل والمشاركة فى بناء الحضارة وعمارة الأرض والتربية والتعليم وحتى فى الجهاد، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "وَٱلَّٰتِى يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا".

 


في سياق أخر أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن أعظم هدية وتكليف من الله تعالى لعباده هي عمارة المساجد، مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالي طلب من اثنين من الأنبياء عمارة وتنظيف المساجد، وهو ما جاء فى قوله تعالى: " وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ".

عمارة المساجد
وتابع خالد الجندي، خلال حلقة برنامج  "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "شوف أعظم نعمة وهى تطهير وتعمير البيوت هذا ما يؤديه وزير الأوقاف والأئمة والعمال ومقيمى الشعائر، جيش كامل منضبط، نتمتع فى هذا البلد بعناصر شديدة الكفاءة والإخلاص، دول يقدموا أعلى درجة من الانضباط، والنظام فى وزارة الأوقاف، حالة دعوية، إلى الآن قاموا بواجبهم بأعظم أداء تحت رعاية وزير الأوقاف".

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اقتبس بيت شعر من أشعار الفرزدق، مع استبدال كلمة "آبائي بكلمة أبنائى.. وذلك عقب لقائه أئمة الأوقاف استعدادا للاعتكاف، حيث قال: “أولئك أبنائي فجئني بمثلهم.. إذا جمعتنا يا جرير المجامع”.

 

الأزهر الشيخ خالد الجندي عمارة المساجد المجلس الاعلى للشئون الاسلامية

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