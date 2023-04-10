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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزيرا التعليم والثقافة يزوران مدرسة النصر للغات لحضور فقرات مسرحية وفنية للطلاب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يتوجه اليوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة إلى مدرسة النصر للغات بمصر الجديدة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أنه خلال هذه الزيارة ، أن يحضر الوزيران عدداً من الفقرات الفنية والمسرحية التي تم تنظيمها بمسرح المدرسة .

ومن المقرر أن يقدم  بعض طلاب وطالبات المدارس ، عددا من الفقرات الفنية والمسرحية امام وزيرا التربية والتعليم والثقافة اليوم .

جدير بالذكر أنه الدكتور يحيي الفخراني عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، كان قد صرح بأن المسرح المدرسي والجامعي أكثر أهمية من المعاهد المتخصصة،مشيراً إلى أن المعاهد الفنية تُدرِّس الأسس والقواعد، ولكن الموهبة هي التي تفرق بين ممثل وآخر.

كما شدد الدكتور يحيي الفخراني عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، على أهمية المسرح المدرسي، قائلا: “بيطلع الممثل قوي"؛ لذا علينا بالاهتمام بالمسرح المدرسي.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مبادرة إحياء المسرح المدرسي مع بداية الترم الثاني  ، وهي مبادرة مقدمة من وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع وزارة الثقافة ومجموعة قنوات مدرستنا والشريك الإعلامي المتحدة للخدمات الإعلامية ، تتيح تقديم مسرحيات هادفة بعيدة عن الإسفاف

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