الصور الأولى لحادث خروج عربة قطار قصب ديكوفيل عن القضبان بأسوان

نعرض الصور الأولى لحادث خروج عربة قطار قصب ديكوفيل عن القضبان بقرية البصيلية شمال أسوان.

وشهدت قرية البصيلية التابعة لمركز إدفو شمال أسوان مساء الأحد وقوع حادث خروج عربة قطار نقل محصول القصب المعروف باسم «الديكوفيل» عن مساره الرئيسى مما أدى إلى اصطدامه بحائط منزل أحد أهالى القرية، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

خروج قطار

الصور الأولى لحادث خروج عربة قطار قصب ديكوفيل بأسوان

الصور الأولى لحادث خروج عربة قطار قصب ديكوفيل بأسوان

وتلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث خروج قطار نقل محصول القصب المعروف باسم «الديكوفيل» عن مساره الرئيسى بقرية البصيلية التابعة لدائرة مركز إدفو مما إلى اصطدامه بحائط منزل أحد أهالى القرية، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ورفع آثاره من الطريق لتسيير الحركة بشكل طبيعى .