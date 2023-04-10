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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: دعوة السيسي قادة العالم للاستثمار في قطاع الصحة "وثيقة عمل" دولية

النائب الصافي عبد
النائب الصافي عبد العال

قال النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، إن دعوة الرئيس السيسي، لقادة العالم إلى العمل الدءوب نحو الاستثمار في الصحة، بصفتها إحدى أهم الأولويات على المستوى الدولي، وثيقة عمل محلية ودولية للاستثمار في قطاع الصحة خلال السنوات المقبلة، إيمانا بضرورة إحداث طفرة صحية في قطاع الصحة محليًا ودوليًا.

ولفت عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، إلى التطورات الصحية والجوائح والأوبئة، والتي أصبحت تحتم على الدول والحكومات جعل قطاع الصحة أولوية، مشيرا إلى الجهود التي قامت بها مصر طوال السنوات الماضية في مجال قطاع الصحة، وأصبحت بمثابة تجربة إقليمية ودولية رائدة، تثير اعجاب العالم.

كما أشار عضو مجلس النواب، إلى أن دعوة الرئيس العالم للاستثمار في قطاع الصحة، يؤكد رؤية مصر، بالعمل على تحسين ودفع المنظومة الصحية إلى الأمام والحرص على تسخير كل الإمكانيات لتوفير التغطية الصحية الشاملة للمصريين، والتغلب على التحديات الهيكلية التي تواجهه ومعالجة المشكلات المتراكمة، لرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للملايين.

في سياق متصل، أكد الصافي عبد العال، أن الطفرة التي حدثت في القطاع الصحي بتوجيهات السيسي كانت ولا تزال طفرة مدروسة، وعبر برنامج وطني محدد، لخدمة ملايين المصرين من خلال مبادرات صحية حيوية، منها 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار وصحة المرأة والطفل، مشيرا إلى أن ما تحقق من طفرة صحية طوال السنوات الماضية، يعود إلى رؤية متكاملة من جانب الرئيس السيسي.

واختتم النائب الصافي عبد العال، بالاشادة بالتجربة الرائدة لمصر في القضاء على فيروس سى، والتي نالت إشادات دولية باعتبارها إحدى التجارب الرائدة على الصعيد الدولي، بعلاج أكثر من 4 ملايين مصاب بفيروس سى والقضاء على المرض نهائيا.

السيسي مجلس النواب فيروس سي 100 مليون صحة الرئيس السيسي

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