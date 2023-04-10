عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مايا مرسى عن زيارة الرئيس لقسم أول بمدينة نصر: صورة للتاريخ

صدى البلد

زيارة الرئيس .. نشرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة ، صورة من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد ،  لقسم أول مدينة نصر على الإفطار .

زيارة الرئيس .. وعلقت الدكتورة مايا مرسى، على الصورة التي يظهر فيها الرئيس يتحدث إلى أحد الضابطات ، قائله: صورة للتاريخ .. تكافؤ فرص.. تمكين .. إصرار وعزيمة .. وإرادة سياسية مساندة.

زيارة الرئيس .. وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة مفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر أول في موعد أذان المغرب، حيث اطمأن على سير العمل وعلى جودة الخدمات المقدمة والحديث مع الضباط والأفراد والمواطنين.

زيارة الرئيس .. وتعرف الرئيس السيسي على أحدث النظم الإلكترونية التى يتم استخدامها وخاصة نظام العرض الإلكتروني على النيابة العامة من داخل القسم.


زيارة الرئيس 

زيارة الرئيس .. وتناول الرئيس وجبة الإفطار مع الضباط والأفراد ووجه لهم التحية على ما يبذلونه من جهد فى سبيل الوطن.

زيارة الرئيس .. في السياق ذاته، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته اليوم بزيارته لقسم أول مدينة نصر، مؤكدًا شعوره بفخر واعتزاز بما رآه من انضباط والتزام من ضباط وأفراد القسم.

وتوجه الرئيس السيسي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بتحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة المصرية الذين يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

زيارة الرئيس مايا مرسي زيارة الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة وفاة فنان شهير وطفله وزوجته في حادث سيارة مروع.. صور وفيديو

عواصف رعدية واستعدوا للقادم.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

قبل انتهاء مهلة الغرامة.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره

قرار عاجل في السعودية بشأن الحضور الطلاب المدارس| تفاصيل

خبير يحسم الجدل حول صحة إلغاء هدف البنك الأهلي في شباك الزمالك

اشترى التذاكر.. شبانة يطالب بفتح تحقيق عاجل مع بيراميدز بسبب لقاء الأهلي

مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد أوسوريو.. فيديو

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن هدف البنك الأهلي في الزمالك.. فيديو

ترشيحاتنا

البنوك والبورصة 4 أيام إجازة.. اعرف السبب

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

دعاء النبي في صلاة الفجر .. داوم عليها كل يوم خلال رمضان

دعاء ليلة 19 من شهر رمضان لكل مهموم.. 23 كلمة تجعل لك فرجا ومخرجا

قرار عاجل في السعودية بشأن الحضور الطلاب المدارس| تفاصيل

5 أدعية فيها العجب.. داوم عليها في رمضان تتغير حياتك للأفضل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذه الأبراج تنجح في التوازن بين العمل والحب والحياة|هل أنت منهم؟

فسحوا بناتي.. رسالة مؤثرة من شاب قبل وفاته بيومين تثير الجدل على السوشيال ميديا

أنا مخطوفة حد يقول لـ ماما.. حقيقة رسالة متداولة لطفلة تستغيث

أمينة شلباية تكشف عن سر الحفاظ على الشعر والبشرة في رمضان

فيديو

وداد خلعت سيد والقبض على محمد رمضان..أحداث ساخنة في الحلقة الـ18من جعفر العمدة

شرشحة وفضايح.. علا غانم تكشف المستور عن طليقها |فيديوجراف

حادث أليم.. ماذا حدث لـ معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا |فيديوجراف

الرئيس يتفقد قسم مدينة نصر أول ويتناول الإفطار مع الضباط.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ