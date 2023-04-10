مايا مرسى عن زيارة الرئيس لقسم أول بمدينة نصر: صورة للتاريخ

زيارة الرئيس .. نشرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة ، صورة من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد ، لقسم أول مدينة نصر على الإفطار .

زيارة الرئيس .. وعلقت الدكتورة مايا مرسى، على الصورة التي يظهر فيها الرئيس يتحدث إلى أحد الضابطات ، قائله: صورة للتاريخ .. تكافؤ فرص.. تمكين .. إصرار وعزيمة .. وإرادة سياسية مساندة.

زيارة الرئيس .. وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة مفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر أول في موعد أذان المغرب، حيث اطمأن على سير العمل وعلى جودة الخدمات المقدمة والحديث مع الضباط والأفراد والمواطنين.



زيارة الرئيس .. وتعرف الرئيس السيسي على أحدث النظم الإلكترونية التى يتم استخدامها وخاصة نظام العرض الإلكتروني على النيابة العامة من داخل القسم.



زيارة الرئيس

زيارة الرئيس .. وتناول الرئيس وجبة الإفطار مع الضباط والأفراد ووجه لهم التحية على ما يبذلونه من جهد فى سبيل الوطن.



زيارة الرئيس .. في السياق ذاته، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته اليوم بزيارته لقسم أول مدينة نصر، مؤكدًا شعوره بفخر واعتزاز بما رآه من انضباط والتزام من ضباط وأفراد القسم.



وتوجه الرئيس السيسي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بتحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة المصرية الذين يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.