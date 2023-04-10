أوقاف وتضامن قنا توزعان 17 ألف شنطة سلع عذائية على الأسر الأولى بالرعاية بنجع حمادى

وزعت مديرية أوقاف قنا بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، ١٧ ألف شنطة مواد غذائية مجانا على الأسر الاولى بالرعاية بمركز نجع حمادي شمال قنا ، طبقا لقاعدة بيانات مديرية التضامن الإجتماعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف بقنا وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وعدد من القيادات التنفيذية بمركز ومدينة نجع حمادى.

و قال الدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف بقنا ، سلمت مديرية أوقاف قنا ، اليوم الأحد ٩٠ ألف شنطة مواد غذائية لمديرية التضامن الاجتماعي بقنا ، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة التسع بحسب قاعدة بيانات مديرية التضامن، برعاية كريمة من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف و اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، و في ضوء الدور المجتمعي والخدمي الذي تقوم به وزارة الأوقاف بالتعاون مع مؤسسات الدولة.

و أشار جبر، إلى أن قافلة التوزيع بدأت اليوم من مركز ومدينة نجع حمادي جنوب قنا ، بحضور مدير إدارة أوقاف نجع حمادى، يرافقه مدير إدارة البر بمديرية أوقاف قنا ووكلاء وزارات التموين والتضامن، بتوزيع كمية قدرها 16,927 شنطة غذائية.

يذكر أن مديرية أوقاف قنا بدأت مطلع رمضان الجارى استقبال صكوك الاطعام من المواطنين بإدارات أوقاف قنا التسع بواقع ٣٠٠ جنبة للصك وهو كفارات الإيمان وزكاة المال والبيوع والتى سوف يتم توجيهها لأعمال البر و الإطعام لتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية والفقراء.



