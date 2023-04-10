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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي.. فيديو

أمطار على الكعبة
أمطار على الكعبة

نشرت وسائل إعلام سعودية، اليوم الإثنين، شريط فيديو لهطول الأمطار بغزارة على الحرم المكي، ومكة المكرمة.

 

وأفادت وسائل إعلام سعودية، الجمعة الماضية، بأن الحرم المكي، شهد أكثر من 1.049 مليون معتمر ومصلٍّ في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك.

 

وناشدت وزارة الحج والعمرة السعودية، الجميع، بضرورة التزام المعتمرين بالمواعيد والحضور في الموعد المحدد بالتصريح.

 

وذكرت الوزارة السعودية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه "عند أداء العمرة؛ تأكد أخي المعتمر من الحضور في الموعد المحدد في التصريح"، مشيرة إلى أن "الالتزام بالمواعيد؛ يضمن فرصتك".

 

وقالت: “في حال عدم التمكن من الحضور في الموعد المحدد؛ يمكنك إلغاء التصريح، وحجز موعد جديد”.

هطول الأمطار الحج السعودية وزارة الحج والعمرة شهر رمضان المبارك

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