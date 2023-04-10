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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أم مريم ببني سويف تستغيث بوزير الصحة: بنتي عينها راحت ومش لاقية أعالجها

صدى البلد

"متمرمطة ببنتي في المستشفيات وماحدش عايز يساعدني، أناشد وزير الصحة بنتى بتروح مني، عايزة أعالجها، أرجوك بنتى بتروح مني ساعدني"، بهذه الكلمات وجهت زينب أحمد سعيد  المقيمة  شرق النيل عمارة  سوزان شقة 8 أمام مدرسة التوفيق الخاصة، والدة الطفلة مريم أحمد إبراهيم 5  سنوات والتي أصيبت بحادث دخول آلة حادة في عينها اليمنى وهي تلهو بها، ومن جراء ذلك الحادث فقدت الطفلة العين في الحال. 

 

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وتقول الأم بنتي عينها اتصفت قدام عيني جن جنوني  كاد عقلي أن يطير  من راسي 
أخذتها وجريت بيها علي كل مستشفيات مصر ومحدش عارف يشخص، وأخيرا ذهبت بها إلي مستشفى المنيل الجامعي فهناك أساتذة كبار أكدوا لي أن هناك أملا في وجود الشبكية ومن الممكن أن يتم إجراء عملية ويعاد النظر إلى عين ابنتي وهناك طرف آخر قالوا إن الشبكية عير موجودة.


وأنا  لست أدري ماذا أفعل خاصة أن والدها لا يعمل وأنا ربة منزل ولا دخل لنا ولا حيلة فماذا نفعل، بعنا كل ما نملك من أجل إعادة النظر إلي ابنتي.


وتختتم الأم المكلومة في اليوم والليلة بموت 100 مرة خاصة لما بنتي بتقولي ياماما نفسي عيني ترجع تاني وأخف وأشوف بيها.

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وزير الصحة بني سويف المستشفيات مستشفيات ربة منزل حمد ابراهيم

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