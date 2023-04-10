لجنة الثقافة بالشيوخ تستمع لدور وزارة الطيران فى ملف مسار العائلة المقدسة

تعقد لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ ،برئاسة الدكتور محمود مسلم ،اجتماعين ،عصر اليوم .

يتضمن الاجتماع الأول استكمال مناقشة الدراسة المحالة بشأن مسار العائلة المقدسة فى الترويج للسياحة الدينية فى مصر والمقدم من النائبة سها سعيد .وذلك بحضور ممثلي وزارة الطيران.

كما تواصل اللجنة البرلمانية مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروييم بشأن الترويج السياحي لمدينة رشيد وتحويلها إلي متحف مفتوح فى ضوء مخرجات الزيارات الميدانية إلي مدينة الإسكندرية ورشيد .

ووجهت اللجنة البرلمانية الدعوة بحضور ممثلي وزارتي الأوقاف والسياحة والأثار .

كانت لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم قد أوصت فى اجتماعها أمس ،بضرورة تضافر جهود كافة المؤسسات والوزارات المعنية، لوضع استراتيجية وطنية لتعظيم الاستفادة من صناعة الانتاج المسرحي العام والخاص، وذلك في ضوء مناقشتها للاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي في هذا الصدد.

وقال النائب الدكتور محمود مسلم، إن الفن يظل أحد روافد القوة الناعمة لمصر، وسيظل الاقتراح مفتوح داخل اللجنة البرلمانية فمن الجدير أن يعود المسرح إلي سابق عهده متفاعلا ومؤثراً، لاسيما وأنه جاذب للفن الأصيل والفنان "الثقيل" علي حد وصفه.

وأشار الكاتب الصحفي محمود مسلم إلي أنه رغم كون المسرح هو أبو الفنون لكننا نفتقده، وكذا لمه الأسره المصرية خلال ذهابها وإيابها من مشاهده المسرحية، لما له من طقوس خاصة لدي المصريين، لافتاً إلي أن الأداء المسرحي يجب أن يعود بقوة سواء في القطاع العام والخاص لدوره في نشر القيم فضلا عن إبهاج المواطن.