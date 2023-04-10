رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء: نثق بنجاح السباحة المصرية ونتطلع لآفاق جديدة معًا

تحدث الكابتن طيار حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء عن تنظيم مصر 3 بطولات عالمية في الرياضات المائية والتي تقام في سوما باي بالغردقة خلال الفترة من 8 وحتى 15 مايو 2023.

وشهد د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تفاصيل الاعلان عن استضافة مصر ٣ بطولات عالمية في الرياضات المائية والتي تقام في سوما باي بالغردقة خلال الفترة من ٨ وحتي ١٥ مايو ٢٠٢٣ وذلك بحضور الكابتن طيار حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولى للألعاب المالية ود. حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى لكرة اليد وومثل الحركة الأولمبية الدولية والمهندس ياسر إدريس رئيس الإتحاد المصرى للسباحة وعضو الإتحاد الدولى للألعاب المائية ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وإبراهيم المسيرى الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية المطورة لمنطقة سوما باي التى تستضيف البطولات العالمية الثلاث .

وكان الإتحاد العالمى للألعاب المائية برئاسة الكابتن طيار حسين المسلم قد وقع إتفاقية مع الإتحاد المصرى للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس لتنظيم ثلاث بطولات عالم كبرى بمصر لأول مرة فى التاريخ بحضور د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

البطولة الأولى هى بطولة العالم للمياه المفتوحة 10 كم والثانية بطولة العالم كرة الماء الشاطئية للرجال والسيدات والتى تقوم لأول مرة على مستوى العالم كون اللعبة حديثة العهد والبطولة الثالثة هى بطولة العالم للسباحة التوقعية .

قال طيار المسلم : أن الدكتور حسن مصطفى يعتبر رمزًا ليس لمصر فقط بل لجميع الدول والرياضة العربية، حيث إنه خير من مثل الرياضة العربية على المستوى الدولي بجهود كبيرة قام من خلالها بتطوير الاتحاد الدولي لكرة اليد، حيث إنني تعلمت من خبراته، حيث أتواجد في رئاسة الاتحاد الدولي للماء منذ أقل من عامين.

فخور بالتواجد بمصر

وأكمل حسين المسلم : أنه سعيد بوجوده في القاهرة حيث إنه فخر للجميع التواجد في مصر الاتحاد الدولي أسند أول بطولة في العالم لجمهورية مصر العربية من المهم أنه بعد نهاية في هذه البطولة العالمية أن يتعلم ويستفيد منها الاتحادين الدولي والمصري للسباحة، لأن الاستمرار أهم شئ.

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي قائلًا أن الرياضة مهمة كثيرًا للمجتمع وخاصة في مجتمعات الدول العربية لأنها مرآة ما يحدث داخل المجتمع، كما أنه على ثقة كبيرة أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عليه مسؤولية كبيرة ليس لتطوير الرياضة فقط ولكن لتطوير المجتمع”.

وتابع: أصبح للرياضة مسؤوليات كثيرة ولكن يقوم الاتحاد المصري بقيادة ياسر إدريس بتسهيل كل شئ، كما أن الاتحاد الدولي يقظًا مع الاتحاد المصري، ويأتي إلى جمهورية مصر على أمل نجاح هذه البطولة.

وأكد أنه لأول مرة يتم عمل تجربة لاتحادات كرة الطائرة واليد والسلة والقدم، حيث يجب أن نقوم بتغيير كل شئ كنا نقوم بعمله في السابق، الاتحاد الدولي للألعاب المائية له تاريخ كبير، ولكن في أول دورة ألعاب أولمبية في عام 1896 كان هناك ألعاب مائية تمارس، وكانت بطولة أول كرة ماء في بريطانيا عام 1857، لذلك يجب أن نقوم بالتطوير في النقل التلفزيوني من حيث الإثارة والمتعة والسرعة.

مصر دولة رائدة

واختتم المسلم : تعتبر مصر دولة تهتم كثيرًا بالرياضة بالإضافة إلى اهتمامها برياضة الماء، حيث إنه يوجه شكر من الاتحاد الدولي للسباحة لمصر على استضافة هذه البطولة، كما يشكر الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، والاتحاد المصري للسباحة بقيادة المهندس ياسر إدريس، وإبراهيم المسيري الرئيس التنفيذي لسوما باي.