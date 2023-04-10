دعما للمرأة .. منح حكومية كبيرة للمعنفات والغارمات والسجينات في تونس

أعلن رئيس الهيئة العامة التونسية للنهوض الاجتماعي، إبراهيم بن إدريس، أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على برنامج يتمثل في منح تمويلات للمرأة المعنفة والأمهات العازبات والمساجين المُسرحين اعتمادات في شكل هبة تصل قيمتها إلى نحو 50 ألف دينار دون إعادة.

وقال إدريس في تصريحات نشرتها عدد من الصحف التونسية، أن المنحة سوف تمنح أيضا، إلى الفئات المتحصلة على بطاقتي علاج صفراء أو بيضاء ممن يتقدمون بمشروع للحصول على التمويل وحتى من حاملي الشهائد العليا من أبناء العائلات المعوزة، وذلك كفي إطار سياسيات العدالة الاجتماعية داخل تونس.

وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتونس، قد أطلقت برنامجا وطنيا جديدا للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف ”صامدة”، ويهدف هذا البرنامج الذي عدته الوزارة التونسية الأول من نوعه على المستوى العربي، إلى دعم تشغيلية النساء ضحايا العنف الزوجي وتمكينهن من مصعد اجتماعي يساعد على إدماجهن في سوق الشغل وفي النشاط الاقتصادي.