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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تأثير الحرب بدأ في روسيا.. محلل اقتصادي يعلق على هبوط سعر الروبل

الروبل الروسي
الروبل الروسي

علق المحلل الاقتصادي محمد العطيفي، على هبوط الروبل الروسي إلى أقل مستوى له أمام الدولار واليورو، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

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معدلات الروبل الروسي خلال العام الماضي ..تفاصيل

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الروبل الروسي يهبط لأدنى مستوى منذ أبريل 2022

وقال “العطيفي”، في مداخلة عبر تطبيق سكايب على قناة القاهرة الإخبارية من لندن، اليوم، إن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت تظهر تأثيراتها على روسيا الآن من خلال الأرقام والقراءات الجديدة في الاقتصاد، حيث أصبح الاقتصاد يعاني من انكماش بنسبة 2.7 %.

وأضاف أن التضخم الروسي مرتفع حوالي 10 %، كما يوجد نقص في الأدوية بصورة كبيرة مما يوضح أن الاقتصاد الروسي بدأ يتأثر بالعقوبات بشكل كبير، وعند النظر لتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في بداية الحرب "كان يري العقوبات الأوروبية غير مجدية ولكن منذ أسبوع قال الرئيس ان العواقب السلبية من العقوبات وارده محذرا منها".

وأردف أن الاقتصاد الروسي يعاني بسبب العقوبات الغربية وبدأت تظهر بعض المشاكل في المرحلة الحالية.

وفاقم الروبل خسائره بختام تعاملات الأسبوع المنتهي في يوم الجمعة الماضي ليهبط بأكثر من 2% مسجلا 83.50 مقابل الدولار، كما أنخفض بأكثر من 2% أيضا أمام اليورو في أدنى مستوى له خلال يوم عند 91.32 روبيا.

وانخفض النمو العالمي بمقدار النصف تقريبا إلى 3.4 % في 2022، في أعقاب تداعيات الحرب في أوكرانيا، نزولاً من 6.1 % في 2021.

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