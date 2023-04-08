الروبل الروسي يهبط لأدنى مستوى منذ أبريل 2022

انخفض الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار واليورو منذ أبريل 2022، متجاوزاً حاجز 90 روبل مقابل اليورو وسط أزمة في العملة الأجنبية وبيع للشركات الغربية في روسيا.

وتراجع الروبل 1.1% مقابل الدولار إلى 82.28، وانخفض 1% إلى 90.06 مقابل اليورو.

وقال متعاملون إن الروبل يتعرض لضغوط بسبب مجموعة من المشاكل من بينها بيع أصول غربية لمستثمرين محليين، ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار، فيما قاد انخفاض أسعار النفط في مارس إلى تراجع عوائد الصادرات.

وسجل الروبل ثالث أسوأ أداء لعملة حول العالم منذ بداية العام وحتى الآن بعد الجنيه المصري والبيزو الأرجنتيني،والروبل شهد أسوأ أداء أسبوعي حتى الآن مقابل الدولار منذ يوليو 2022.



وعلى الرغم من ذلك، قال متعاملون إن الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط مؤخراً بعد تراجعها في مارس قد يدعم العملة الروسية على الأرجح في الأسابيع المقبلة.

وانخفضت أسعار النفط، شريان الحياة للاقتصاد الروسي، في أواخر مارس ، لكن بعد الاضطرابات المصرفية في الغرب وقرار أوبك+ خفض الإنتاج انتعشت الأسعار في الأيام الماضية.

وتم تداول خام برنت عند 70 دولاراً للبرميل في أواخر مارس، لكن سعره قفز إلى 85 دولاراً للبرميل أمس الأول، الخميس.

ولدى سؤاله عن تراجع الروبل، قال وزير المالية أنطون سيلوانوف أمس الأول، الخميس: "أسعار طاقتنا ارتفعت الآن، وهذا مؤشر على أنه سيكون هناك المزيد من العملات الأجنبية القادمة إلى البلاد، وبالتالي، سيؤدي ذلك إلى أن يتجه سعر صرف الروبل إلى الصعود".