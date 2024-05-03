مخرج الفيلم التسجيلي"آية" يعلن مشاركته في مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة 2024

أعلن المخرج الشاب أيمن صفوت، مشاركة فيلمه التسجيلي القصير"آية" ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة (دورة المخرج هاني خليفة) المقرر انطلاقها في 13 مايو الجاري، برئاسة الدكتورة الفنانة نبيلة حسن، وتقام على مسارح أكاديمية الفنون. ويشارك فيلم "آية" ضمن قائمة الأفلام الوثائقية المشاركة بالمهرجان، وتتضمن 13 فيلما لجهات إنتاجية مختلفة من دول عربية من بينها مصر وتشارك بـ 10 أفلام، وتونس تشارك بفيلمين، وفيلم من السعودية، وقد أختير الفيلم مؤخرا للمشاركة في مهرجان سوس الدولي للفيلم القصير بالمغرب،

ويتنافس ضمن 30 فيلما من دول عربية وأجنبية. فيلم "آية" مبني على قصة حقيقية لنموذج يحتذى به، حيث يستعرض قصة تحدي بطلة من أبطال مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، ويجسد الفيلم في حوالي 14 دقيقة، رحلة علاجها من مرض السرطان ومرورها بأوقات صعبة، وصبرها أيضا على أمل تحقيق حلم الشفاء. ثم أيضا انتصارها على المرض ودخولها كلية صيدلة وتخرجها وعودتها للمستشفى مرة أخرى ولكن هذه المرة كطبيبة صيدلانية تقدم جهودها من أجل شفاء الأطفال، ولم تكتف بهذا بل تطوعت لتقديم الدعم المعنوي لأبطال مازالوا يواجهون مرض السرطان وتساعدهم على تحدي المرض وصعوبات العلاج وتزرع فيهم الأمل في الشفاء.