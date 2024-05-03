عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مخرج الفيلم التسجيلي"آية" يعلن مشاركته في مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة 2024-

صدى البلد

 أعلن المخرج الشاب أيمن صفوت، مشاركة فيلمه التسجيلي القصير"آية" ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة (دورة المخرج هاني خليفة) المقرر انطلاقها في 13 مايو الجاري، برئاسة الدكتورة الفنانة نبيلة حسن، وتقام على مسارح أكاديمية الفنون. ويشارك فيلم "آية" ضمن قائمة الأفلام الوثائقية المشاركة بالمهرجان، وتتضمن 13 فيلما لجهات إنتاجية مختلفة من دول عربية من بينها مصر وتشارك بـ 10 أفلام، وتونس تشارك بفيلمين، وفيلم من السعودية، وقد أختير الفيلم مؤخرا للمشاركة في مهرجان سوس الدولي للفيلم القصير بالمغرب، 

ويتنافس ضمن 30 فيلما من دول عربية وأجنبية. فيلم "آية" مبني على قصة حقيقية لنموذج يحتذى به، حيث يستعرض قصة تحدي بطلة من أبطال مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، ويجسد الفيلم في حوالي 14 دقيقة، رحلة علاجها من مرض السرطان ومرورها بأوقات صعبة، وصبرها أيضا على أمل تحقيق حلم الشفاء. ثم أيضا انتصارها على المرض ودخولها كلية صيدلة وتخرجها وعودتها للمستشفى مرة أخرى ولكن هذه المرة كطبيبة صيدلانية تقدم جهودها من أجل شفاء الأطفال، ولم تكتف بهذا بل تطوعت لتقديم الدعم المعنوي لأبطال مازالوا يواجهون مرض السرطان وتساعدهم على تحدي المرض وصعوبات العلاج وتزرع فيهم الأمل في الشفاء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 ألف جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد اليوم بمصر

أقل من 2700 جنيه الحق اشتري|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بالصاغة

نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق | لهذا السبب

نيابة دبي تأمر بحبس الإعلامي نيشان بسبب ياسمين عز| اعرف الحكاية

بالقانون.. 5 حالات يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء

فيها موتك.. طبيبة تحذر من مشروب ممنوع تناوله بعد الفسيخ والرنجة

الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب

ترشيحاتنا

السعودية: بدء إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا خلال موسم الحج

رئيس اتحاد الكرة يكشف مستجدات أزمة الشيبي والشحات

تصل لـ45 يومًا.. تعرف على الإجازات السنوية 2024 لموظفي القطاع الخاص

بسعر مناسب وميزات منافسة .. سماعات Nothing Ear اللاسلكية

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أوستن: لا مؤشرات على نية حماس مهاجمة القوات الأمريكية في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة تهنئة من تامر حسني لبسمة بوسيل لهذا السبب..والأخيرة ترد: بركاتك يا تيمو

غير تقليدية .. طريقة عمل الصيادية اللذيذة

فيها موتك.. طبيبة تحذر من مشروب ممنوع تناوله بعد الفسيخ والرنجة

أكبر انخفاض منذ جائحة كورونا..تراجع مبيعات هواتف آيفون فما القصة؟

فيديو

فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية

المشاعر متغيرة .. نهى عابدين تكشف حقيقة رفضها للارتباط

مقدمتش أفضل ما عندي.. فريدة سيف النصر تتحدث عن شخصية سترة

فنانة لبنانية.. بجرأتها سرقت قلب الفنان محمد رجب بعد تمثيلهما معًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ