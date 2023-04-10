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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إيه اللي بيحصل للي بيتفرج على الإباحية؟.. 6 أشياء مدمرة للحياة

الإباحية
الإباحية

كشف الداعية مصطفى حسني، عن ست أشياء تحدث للذي يشاهد الأفلام الإباحية، تدمر هذه الأشياء الاتزان النفسي.


وقال مصطفى حسني، في برنامج "رميم" على فضائية "أون"، إن أول هذه الأشياء هي تحول الذي يشاهد الأفلام الإباحية، إلى عقلية المدمن وهي النشوة العالية بأقل ألم، مما يترتب عليه انهيار مراكز الجدية والمقاومة، بسبب كثرة هرمونات النشوة السريعة بسبب الإباحية، وكذلك تتسبب في ضعف الإرادة لدى هذا الشخص.


وأشار إلى أن الإباحية تقتل أسباب الفرحة الطبيعية مثل الذي يشرب كمية كبيرة من العسل ويأكل بعدها ثمرة من الفاكهة، فلا يشعر بطعمها، كذلك كثرة الشبق والنشوة التي تفرز أثناء مشاهدة الإباحية تجعل الإنسان لا يشعر بطعم الأشياء الجميلة من حوله.


وأوضح، أن الإباحية تسحق وتدمر الرضا عن العلاقة الزوجية الحميمية وذلك عند المتزوجين، فما يشاهد في الأفلام الإباحية مستحيل تتواجد في العلاقة الحميمية بين الأزواج.

كما أن الإباحية تحدث عند الإنسان حيوانية وبهيمية في النظر إلى المرأة، فأغلب المواقف الإباحية تصور في قالب الصدفة بين الرجل والمرأة، فيبدأ الرجل ينظر إلى المرأة على أنها وعاء جنسي فقط، وتغيب النظرة المحترمة للمرأة.

والنقطة الأخيرة لما تسببه الإباحية لمشاهدها، هي ظلمانية القلب ، فتدمس الروح والقلب بسبب هذه المشاهد.

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