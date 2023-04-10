أحمد موسى: تطورات إيجابية في العلاقات المصرية التركية.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير الخارجية المصري سيزور تركيا خلال الأيام المقبلة.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "وزير الخارجية التركي قام بزيارة إلى مصر خلال الفترة الماضية"، متابعا: "هناك تطورات إيجابية في العلاقات المصرية التركية".

وأشار: "وزير الخارجية التركي أعلن عن أنه ربما سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن تبادل السفراء بين البلدين لأول مرة منذ عام 2013"، موضحا: "العلاقات المصرية التركية تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الحالية".

وأشار أحمد موسى إلى أن علاقات مصر وتركيا بدأت تأخذ تطورا إيجابيا مهما، منذ زلزال فبراير الماضي، علاوة على التنسيق الكبير بين البلدين في المجال الاقتصادي.

وتابع: "تطور العلاقات هو تطور مهم بين البلدين وسيعود بالفائدة على البلدين"، مضيفا: "ربما سيتكون هناك قمة مصرية تركية بعد يوم 14 مايو بعد الانتخابات التركية".

وكشف أنه عقب الانتخابات التركية المقرر عقدها في تركيا 14 مايو المقبل، والتي م المقرر أن يتنافس فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكمال كاريشدار أوغلو مرشح المعارضة على منصب الرئاسة، سيكون هناك لقاء بين الرئيس السيسي والرئيس التركي أردوغان.