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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد الباز: أحمد موسى أفضل مقدم برامج توك شو في مصر

احمد موسي
احمد موسي

قال الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، إن الإعلامي عمرو أديب لا يمكنه الرد على الانتقادات التي وجهها ضده مؤخرا، موضحًا: "عمرو أديب ميقدرش يرد عليّ، دي منطقة صعب يدخل فيها، لأني بقول أوصاف واضحة دون أي شرشحة".

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إلى ذلك، تحدث "الباز"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة المحور وقناة النهار، عن الإعلامي تامر أمين، الذي قال إنه ثاني أفضل مذيع بعد الإعلامي عمرو أديب، موضحًا: "مفيش حاجة اسمها رقم كام، تامر أمين حبيبي، وشايف إنه ممكن يكون أنجح مقدم برامج رياضية في مصر، لكنه مش رقم 2 خالص في التوك شو، رقم واحد هو أحمد موسى وهو رقم 2 ورقم 3".

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ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.
 

الإعلامي تامر أمين أحمد موسى محمد الباز بسمة وهبة الإعلامي عمرو أديب

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