الباز : عمرو أديب عينه على اللي بيصنع له النجومية مش الجمهور

قال الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، إن الإعلامي عمرو أديب مشروع شخصي لا يخدم إلا نفسه.

موضحًا: «عمرو أديب ولاؤه لنفسه، عينه ليست على الجمهور، ولكن على من يصنع له النجومية والجماهيرية والشعبية، وهذا ما يترجم في ثروة ودخل وأمور كثيرة».



وأضاف "الباز"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة المحور وقناة النهار: «أنا أبحث عن النجومية والشعبية، لكني لا أتحدث بلسان غيري طوال الوقت، لا أتفوه إلا بما أقتنع به».



ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.

