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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الباز: إنخفاض معدل البطالة والأزمة الاقتصادية طارئة ومؤقتة

محمد الباز
محمد الباز

قال الإعلامي محمد الباز، أن الأزمة الاقتصادية ليست مزمنة، ولكن طارئة ومؤقتة.

 

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الأزمة الاقتصادية هزت ثقة الشعب المصري في الحكومة، وفي المشروعات التي قامت بها الدولة من طرق وموانئ واستصلاح زراعي ومدن جديدة وعاصمة إدارية.

 

 

واضاف محمد الباز، إن البعض الآن يسأل لماذا هذا الكم من المشروعات، وأنه يجب أن يتوقف العمل في المشروعات وتوفير الأموال التي تنفق عليها، وأغلب الناس لا يفكر في مصير من يعملون في هذه المشروعات، وأن توقف المشروعات يعني تشريد العاملين فيها.

 

واكد أن مجلس الوزراء كشف في بيان أصدره اليوم تراجع نسب البطالة بشكل كبير، منوهًا أن البيان كشف عن أن معدل البطالة في عام  2012-2013 كان 13%، وهناك توقعات بانخفاض معدل البطالة لـ7% في السنة المالية 2023 /2024.

 

واشار إلي، أن المشروعات القومية استوعبت عددا كبيرا من العمالة، وهذا انعكس على انخفاض معدلات البطالة، إضافة إلى أن المشروعات استوعبت المصريين العائدين من ليبيا بسبب الأوضاع هناك.

 

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