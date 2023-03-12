عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الإصلاح والتنمية: حياة كريمة فرصة حقيقية لتشجيع الصناعة الوطنية والقضاء على البطالة

حياة كريمة
حياة كريمة

قال علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن مبادرة (حياة كريمة)، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت لتطوير القرى ورفع كفاءتها وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع الريفي، كفرصة هامة لدعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل وخفض البطالة.

 

وشدد م.علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على أهمية هذا المشروع القومي الضخم مبادرة (حياة كريمة)، فى دعم الصناعة الوطنية، وأن على الحكومة التركيز والتشجيع والدعم لصناعة الوطنية من خلال الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

وأضاف عبد النبى فى تصريح له، أن الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حسب حجم راس المال وحجم المبيعات، بحسب التعريف العالمى هى الصناعات اليدوية والإلكترونية، والمكونات المغذية للصناعات الهندسية والكهربائية وصناعة السيارات والصناعات العسكرية.

 

وطرح علاء عبد النبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية عددا من الآليات لتشجيع الصناعة الوطنية وخاصة الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

أولا: استغلال وتخطيط كافة مساحات الأراضي الشاغرة، بكل قرية ومركز ومدينة فى انحاء الجمهورية الجديدة، على ان تكون بأسعار رمزية، لإقامة مثل هذه الصناعات لتحقيق الاستغلال الأمثل منها.

ثانيا : إعفاء هذه الصناعات من الضرائب والرسوم المختلفة لمدة 5 سنوات .

رابعا : إتاحة قروض ميسرة بفوائد منخفضة على مدة سداد طويلة .

خامسا : انشاء شركات مساهمة من رجال اعمال لكل صناعة على حدة، لتسويق المنتجات داخليا وخارجيا .

سادسا: توفير الخامات والمواد بأسعار مناسبة .

سابعا: تدريب العاملين وأصحاب الأعمال على المهارات المرتبطة بهذه الصناعات .

ثامنا: إقامة معارض داخلية وخارجية .

تاسعا: تعديل قانون التأمينات والمعاشات لتسهيل الحصول علي المعاش بدون تحميل صاحب العمل ٢٤% من المرتب .

 

وأكد عبد النبى أن هذه الصناعات سوف تساعد فى تحقيق تقليل الاستيراد بمبلغ ٢٠ مليار دولار أمريكي، من خلال مساهمة هذه الصناعات فى زيادة التصدير الصناعي والزراعي بخلاف الصناعات البترولية، إلى حوالي ٤٠ مليار دولار أمريكي خلال فترة وجيزة لا تزيد عن عامين.

حياة كريمة مبادرة حياة كريمة السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب الاصلاح والتنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد خماسية صن داونز.. الخطيب يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بـ 4 قرارات

لما أبوها يخرج بتكلمني.. بحبها وبتحبني وكل حاجة حصلت بمزاجها.. جريمة بالصف

320 جنيها فرق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

صن داونز يتلقى خبرا صادما بعد الفوز على الأهلي.. تفاصيل

مصدومة.. إعلامية شهيرة تكشف المستور في أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

النجوم دعموها.. البلوجر سارة محمد تفقد بصرها نهائيا

حقيقة انفصال شيرين عبد الوهاب من زوجها حسام حبيب..تفاصيل

ترشيحاتنا

النشرة الدينية.. ذﻛﺮ ينير لك اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭيؤنس وحشة القبر .. وخفف عن نفسك البلاء والمصائب بهذه الكلمات

الخارجية الأوكرانية : سنواصل المقاومة في باخموت

الزراعة: توطيد العلاقات وتبادل الخبرات والمعلومات بهدف تحسين الاستثمار والتنمية في سيناء

السعودية تجري عشرات العمليات و الكشوفات الطبية لمتضرري الزلزال في سوريا و تركيا

عاوز يجمعني مع ضرتي في السرير| طبيبة تصرخ لخلع زوجها

انعقاد الاجتماع التشاوري الأول حول تنفيذ مبادرة COP27 بشأن تغير المناخ واستدامة السلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول تعليق من بشري يعد تكريمها في يوم المرأة

ملقتش راجل مناسب.. بلوجر أرجنتينية تتزوج نفسها وتطلب الطلاق بعد 48 ساعة

ألماني عن أهوال الحرب.. قصة الفيلم المرشح للفوز بجائزة الأوسكار الليلة

في اليوم العالمي للقيلولة.. 3 فوائد لن تتوقعها

فيديو

72 ساعة فقط.. الباحث الهولندي يستشهد بتحركات الكواكب على الزلزال المدمر

سعر الذهب اليوم الأحد في الأسواق والدولار بالبنوك

هجمة شتوية.. الأرصاد تحذر من رياح وبرودة وأمطار

متجوزة عرفي وفي شقتها 860 طربة حشيش.. من هي البلوجر آية إيهاب؟«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ