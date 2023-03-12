الإصلاح والتنمية: حياة كريمة فرصة حقيقية لتشجيع الصناعة الوطنية والقضاء على البطالة

قال علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن مبادرة (حياة كريمة)، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت لتطوير القرى ورفع كفاءتها وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع الريفي، كفرصة هامة لدعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل وخفض البطالة.

وشدد م.علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على أهمية هذا المشروع القومي الضخم مبادرة (حياة كريمة)، فى دعم الصناعة الوطنية، وأن على الحكومة التركيز والتشجيع والدعم لصناعة الوطنية من خلال الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف عبد النبى فى تصريح له، أن الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حسب حجم راس المال وحجم المبيعات، بحسب التعريف العالمى هى الصناعات اليدوية والإلكترونية، والمكونات المغذية للصناعات الهندسية والكهربائية وصناعة السيارات والصناعات العسكرية.

وطرح علاء عبد النبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية عددا من الآليات لتشجيع الصناعة الوطنية وخاصة الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

أولا: استغلال وتخطيط كافة مساحات الأراضي الشاغرة، بكل قرية ومركز ومدينة فى انحاء الجمهورية الجديدة، على ان تكون بأسعار رمزية، لإقامة مثل هذه الصناعات لتحقيق الاستغلال الأمثل منها.

ثانيا : إعفاء هذه الصناعات من الضرائب والرسوم المختلفة لمدة 5 سنوات .

رابعا : إتاحة قروض ميسرة بفوائد منخفضة على مدة سداد طويلة .

خامسا : انشاء شركات مساهمة من رجال اعمال لكل صناعة على حدة، لتسويق المنتجات داخليا وخارجيا .

سادسا: توفير الخامات والمواد بأسعار مناسبة .

سابعا: تدريب العاملين وأصحاب الأعمال على المهارات المرتبطة بهذه الصناعات .

ثامنا: إقامة معارض داخلية وخارجية .

تاسعا: تعديل قانون التأمينات والمعاشات لتسهيل الحصول علي المعاش بدون تحميل صاحب العمل ٢٤% من المرتب .

وأكد عبد النبى أن هذه الصناعات سوف تساعد فى تحقيق تقليل الاستيراد بمبلغ ٢٠ مليار دولار أمريكي، من خلال مساهمة هذه الصناعات فى زيادة التصدير الصناعي والزراعي بخلاف الصناعات البترولية، إلى حوالي ٤٠ مليار دولار أمريكي خلال فترة وجيزة لا تزيد عن عامين.