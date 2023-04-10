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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد الباز : لو عندي إمكانيات عمرو أديب هقعّده في البيت

عمرو أديب ومحمد الباز
عمرو أديب ومحمد الباز

نفى الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، أن تكون الغيرة من نجاح الإعلامي عمرو أديب سبب الهجوم عليه.

موضحًا: «مينفعش أغير من نجاحه، حيث يقدم التوك شو منذ 30 سنة، لكن عمرو أديب أفضل بحكم العمر في المهنة، أما أنا، فأقوم بتقديم التوك شو من 6 سنوات على الأكثر».


وأضاف "الباز"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة المحور وقناة النهار: "المقارنة  يلزمها المعايير منذ المدة والإمكانيات التي نعمل بها، ولو توفرت لديّ إمكانياته هقعده في البيت، آه والله، عمرو أديب نجم أكتر مني بسبب طول المدة اللي اشتغلها".


ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.
 

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