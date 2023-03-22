الباز: الدولة لا تعادي أو تخاصم أحدا طالما في إطار القانون

قال الكاتب الصحفي محمد الباز، إن الكاتب خالد البلشي نقيب الصحفيين عندما زار مقر جريدة الدستور كان حريصا على رسم صورة مختلفة تعاكس الصورة التي كان يرسمها له الكثير في المجال الصحفي والسياسي، فهو يعي معنى الدولة وفكرة حقوق الصحفيين تأتي بالتفاوض وليس بالتصادم.

وأضاف "الباز"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن انتخابات الصحفيين جرت على جو طبيعي للغاية، حتى وإن رأى البعض بأن هناك دعما لمرشح ما لأن هذه طبيعة الأشياء، ولكن في النهاية كنا أمام مشهد انتخابي.

ولفت أن الدولة لا تتدخل ضد إرادة مواطنيها أي كانت هذه الإرادة والنتيجة التي ترجمتها هذه الإرادة، كما أن الدولة لا تعادي أحدا ولا تخاصم أحد من أبنائها طالما يعمل بقانون الدولة.

وأشار إلى أنه لا يخاف على خالد البلشي نقيب الصحفيين من مناوئيه فالاختلاف موجود، ولكن أخشى عليه من مناصريه، لافتا أنه يحتاج إلى مزيد من الثقة لتحقيق أهدافه.



