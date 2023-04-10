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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يكشف عن المسلسل الوحيد الذى يشاهده خلال رمضان

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، بحجم التغير الذي طرأ على أقسام الشرطة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية عادت مرة أخرى لتولي مهامها بمنتهى القوة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن ضباط المعلومات يتابعون أنشطة جميع الجرائم ويبحثون ورائها بمنتهى الدقة، ويسجلون كل معلومة.

وأضاف موسى، أن مصر واجهت أخطر تنظيم إرهابي بالعالم بسيناء واستطاعت القضاء عليه بفضل قوات الجيش والشرطة، مشيرا إلى أن مسلسل الكتيبة 101 يرصد العديد من المشاهد الحقيقية.

وأكد أحمد موسى أنه لا يشاهد إلا مسلسل الكتيبة 101 وهو عمل درامي يجسد ملحمة من التضحيات والبطولات والمعارك الحقيقة التي قدمت فيها القوات المسلحة تضحيات غالية: «اللي مش بيتفرج عليه فاته كتير».

أحداث مسلسل الكتيبة 101

وأردف أحمد موسى أنه زار الكتيبة 101 خلال العام الماضي وشاهد بنفسه بطولات الجيش المصري على أرض الواقع، لافتا إلى أنّ المخابرات الحربية أدت دورا عظيما في مواجهة الإرهاب.

بيّن أحمد موسى، أن الكتيبة 101 ملحمة لرجال القوات المسلحة والشرطة ضد الإرهاب بشمال سيناء، وأصبح الآن لا أحد يجرؤ  على رفع أي علم غير علم مصر على كامل أراض الفيروز.

أحمد موسى الجيش المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي على مسئوليتي القوات المسلحة وزارة الداخلية

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