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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

قناة إيطالية تشيد بمصر: الوجهة السياحية المفضلة لدى العديد من الجنسيات.. فيديو

شرم الشيخ
شرم الشيخ

استعرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا إخباريا لقناة «RAI NEWS» الإيطالية، الذي تناول أبزر المعالم السياحية في مصر، بجانب تسليط الضوء على نمو الاقتصاد المصري.

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أضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن التقرير على القناة الإيطالية،أشار إلى أن مصر ستكون مقصد ووجهة العديد من السياح في مختلف أنحاء العالم خلال العام الحالي، ووفقا للتقرير.


وتابع: هناك ثلاث مقاصد سياحية بارزة تناولتها قناة راي الإيطالية، وستكون مقصد الأفواج الأجنبية، وهي:« مدينة العلمين الجديدة، الغردقة، شرم الشيخ»، موضحًا أن تكلفة هذا الإعلان لو ممول سيكلف ما يقرب من 1.5 مليون دولار، ولكن تم إنتاجه بصورة مجانية.

 

وأوضح موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدي البلد، أن الاقتصاد المصري يعد من الاقتصاديات الواعدة في المنطقة كما أظهر التقرير، ولفت التقرير دور الحكومة في توفير الدعم للخبز رغم الأزمة الأوكرانية الروسية، ووفقا للتقرير.

 

وأكمل: وفقا للتقرير مصر أصبحت الوجهة السياحية المفضلة لدى العديد من السياح في مختلف الجنسيات، كما أن مصر أصبحت الوجهة الأولى لأكثر من 31% من الإيطاليين، كما أن هناك العديد من الجنسيات ألغت رحلاتها لبعض الدول وقرروا الذهاب إلى مصر. 

 

العلمين الجديدة الإعلامي أحمد موسى برنامج على مسئوليتي شرم الشيخ نمو الاقتصاد المصري الإقتصاد المصرى أحمد موسى

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