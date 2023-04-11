أبناء نجوم النادي الأهلي يحتفلون بتتويج القلعة الحمراء بكأس مصر.. شاهد

نشر محمد الشناوي، حارس مرمي النادي الأهلي، صورًا برفقه أبناءه وهم يحتفلوا من داخل الملعب، عقب تتويج النادي ببطولة كأس مصر.

وشارك الشناوي، عبر خاصية “الاستوري” بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، صورة لأبنه وهو يحتفل مع اللاعب محمود كهربا علي طريقته الخاصة.

واحتفل نجل اللاعب مؤمن زكريا، بفوز النادي وتتويجه ببطولة كأس مصر، علي حساب منافسه بيراميدز بعد الفوز بهدفين مقابل هدف.

ونشر كهربا فيديو، عبر خاصية “الاستوري”، لنجل مؤمن زكريا وهو يرقص احتفالًا بفوز النادي الأهلي.

وعلق كهربا علي الفيديو كاتبًا: “مالك مؤمن زكريا”.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر على حساب منافسه بيراميدز بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر .

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي من بطولة كأس مصر لـ 38 مرة من 90 كأس أقيم منذ انطلاق البطولة في مصر.