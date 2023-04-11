السجن 13 عاما لسائق ضبط بحوزته 80 فرش حشيش وأسلحة في أسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، سائق بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لحيازته مادة الحشيش المخدر بقصد الاتجار و السجن 3 سنوات وغرامة 10 ألاف جنية لحيازته سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص بمزرعة بأسيوط الجديدة .

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس الدائرة وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب صالح رئيس بالمحكمة و أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر و أحمد سمير غويل .

تعود وقائع القضية عندما وردت معلومات لقسم مكافحة المخدرات بمديرية امن أسيوط بقيام المتهم " شرقاوي . ح . ع " سائق بمزاولة نشاطه الإجرامي بالاتجار في المواد المخدرة خاصة وانه مسجل معلومات لدى البحث الجنائي ويتخذ من المزرعة التي يمتلكها بالطريق الصحراوي الشرقي بأسيوط الجديدة مخزنا لتوزيع المواد المخدرة على عملائه.

وبتقنين الإجراءات القانونية قاد المقدم محمود سعد إسماعيل رئيس قسم مكتب مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائي بمديرية امن أسيوط حملة أمنية بالتنسيق مع الرائد عمر أسامة معاون مباحث أسيوط الجديدة استهدفت مزرعة المتهم وتمكنت من ضبط المتهم وبتفتيش المزرعة عثر على جوال بلاستك أسفل كمية من علف بحظيرة المواشي بالمزرعة وبداخله 80 فرش حشيش " بسكوته " وبندقية آلية و 15 طلق ناري وطبنجة 14 وبداخلها خزينة بها 10 طلقات نارية وخزنة فارغة .