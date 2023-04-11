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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تاريخ مهم .. تعليق خالد الغندور على مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

خالد الغندور
خالد الغندور

علق الإعلامي خالد الغندور، علي مباراة كأس السوبر المصري القادمة بين الأهلي والزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب خالد الغندور: “السوبر هيكون يوم 5 شهر 5 يعني اثنين 5  تاريخ مهم لمباراة مهمة الله أكبر”.

وتابع في منشور أخر: “بحلم بيك انا بحلم بيك و في السوبر مستنيك”.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر على حساب منافسه بيراميدز بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر .

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي من بطولة كأس مصر لـ 38 مرة من 90 كأس أقيم منذ انطلاق البطولة في مصر.

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