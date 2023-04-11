غلق 8 مخابز لإنتاج عيش ناقص الوزن في البحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة بقيادة مجدي الخضر، حملة تموينية بناحية إيتاى البارود، تحت إشراف محمد عبد العال، وكيل المديرية، وتعليمات سمير البلكيمى، مدير الرقابة التموينية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 24 محضرا متنوعا فى مجال المخابز، حيث تم ضبط 8 مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد، ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى، وجارٍ مراجعة وجود مبيعات وهمية لهم من عدمه.

كما تم ضبط مخبز بلدى قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، وتحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك، وتحرير 3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

هذا وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم، وذلك ضمن جهود المحافظة المستمرة لمتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية لردع المخالفين والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.