رئيس مدينة سفاجا يتفقد أنشطة جمعية نداء الخير ويتعهد بحل المشكلات

تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، جمعية نداء الخير لتنمية المجتمع المحلي بسفاجا للاطمئنان على سير العمل في تجهيز المساعدات وتوزيع الأطعمة في شهر رمضان.

وأوضح رئيس المدينة، أن الجمعية تقوم بعدد من الأنشطة منها المساعدات الاجتماعية، حيث يتم صرف شهريات مالية ثابتة لأسر الأيتام والأرامل والمطلقات وأصحاب العجز بمتوسط 45000 جنيه شهري، بالإضافة إلى المساعدات الطبية ومنها صرف روشتات علاج شهرية (150000 جنيه سنويا) والمساعدات في إجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى (120000 جنيه للعام الأخير).

وأضاف أن الجمعية تقدم مساعدات غذائية جافة وتتولى الجمعية دعم 200 أسرة بكرتونة غذائية شهرية منتظمة ولحوم ودواجن شهريا طوال العام وتزداد هذه المساعدات لتصل إلى 1500 كرتونة شاملة اللحوم والدواجن خلال شهر رمضان الكريم.

واستمع رئيس المدينة إلي مطالب القائمين عليها ووعد بحل المشكلات المتعلقة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، لزيادة الأنشطة وزيادة عدد المستفيدين منها، حيث تتولى الجمعية مصروفات مدرسية لأبناء غير القادرين سنويا بالإضافة إلى توزيع الشنطة المدرسية المتكاملة ل 200 طالب سنويا، وتطوير ورفع كفاءة عدد من المنازل وتجهيز العرائس اليتيمات وغير القادرات.

وتفقد شعبان المطبخ المجهز بمقر الجمعية، التي تقدم من خلاله وجبات غذائية مطهية بواقع 4000 وجبة شهريا طوال العام و30000 وجبة خلال شهر رمضان الكريم، ويصل عدد الوجبات خلال العام 75000 وجبة.

واثنى رئيس المدينة على دور الجمعية في التعاون والتنسيق مع كبرى المؤسسات الخيرية بالقاهرة مثل بنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة الأورمان.