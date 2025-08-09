كان بيتي جنب محله | عبد العزيز مخيون يكشف عن صور جمعته بالراحل سيد صادق.. خاص

رصدت عدسة صدي البلد صور للفنان عبد العزيز مخيون مع صديقه الفنان القدير الراحل سيد صادق قبل أيام من وفاته داخل محله في منطقة وسط البلد

قال عبد العزيز مخيون في لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري " الفنان سيد صادق صديق عمري وأخويا و حبيبي ، انا كنت ساكن زمان جنب محله في وسط البلد في نفس الشارع و اتعرفت عليه ، انسان جميل جدا ، مبدع في كل أعماله.

و اضاف عبد العزيز مخيون " كنت بقوله لازم ترجع الفن و الجمهور عايز يشوفك في أعمال ، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب.

يذكر أن الفنان القدير الراحل سيد صادق غاب سنوات طويلة عن الوسط الفني قبل وفاته.

وقال سيد صادق لموقع “صدى البلد” الإخباري في آخر لقاء له: "الحمد لله الفن قدم ليا تكريم و تقدير كبير ، لكن عملي في التجارة هو الأمان و السند طوال فتره الغياب عن الوسط الفني و الحمد لله انا عايش و مبسوط الحمد لله”.

وأضاف سيد صادق: “ كل أعمالي وش السعد عليا ، الحقيقةو السراب و لن أعيش في جلباب أبي أكثر أعمال محببة إلى قلبي”.

يذكر أن سيد صادق، اشتهر بالعديد من الأدوار ، وفي معظم أعماله قام بأداء أدوار الشخصيات الشريرة و لقب بشرير السينما و الدراما المصرية .