فاتن سعيد لـ سلمى أبو ضيف: من أجمل الناس اللي قابلتها في الوسط

أعادت الفنانة سلمى أبو ضيف نشر الـ ستوري الخاصة بالفنانة الشابة فاتن سعيد التي قامت فيها بمدح سلمى عندما قال لها أحد المتابعين بأنه يتمنى أن تمثل مع سلمى أبو ضيف لترد فاتن قائلة: “اشتغلنا مع بعض في مسلسل رسالة الإمام، واتمنى الفرصة تتكرر تاني، من أجمل الناس اللي قابلتها في الوسط عمومًا”.

لترد عليها سلمى أبو ضيف قائلة: “وأنا بموت فيكي يارب نتجمع تاني في عمل، من أشطر الناس”.

أبطال مسلسل رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، والفنانة الشابة فاتن سعيد بجانب عدد من ضيوف الشرف.

أحداث مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث المسلسل في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعًا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد بن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.