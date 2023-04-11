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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نوبة رعب وصراخ.. رد فعل رنا رئيس بعد مقلب "رامز نيفر إند"|شاهد

رنا رئيس
رنا رئيس

وقعت الفنانة رنا رئيس، ضحية مقلب الفنان رامز جلال في برنامج " رامز نيفر إند" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" والذي يعرض في شهر رمضان.

رش مياه وبهدلة.. رنا رئيس في رامز نيفر إند: مكنتش أعرف المقلب

لا لا .. هكذا تصرفت رنا رئيس بعد رؤية ثعبان رامز نيفر إند

سخرية رامز جلال من رنا رئيس 

وقال رامز جلال "بطلة حلقتنا من أشهر  النجوم المراهقين، وضيفتنا بقت نجمة وهي عندها 22 سنة".

وأضاف رامز جلال "انا هقولك كلمتين الفن عمره مكان شهرة وخلاص الفن عايز أخلاق وذكاء"، وتابع موجها حديثه لرنا رئيس" ركزي في أدوارك واهتمي بالأداء واوعي تتغري، ومش عايز تهور وقلة ادب عشان انا دماغي ناشفة ".

وتابع رامز جلال:" معانا ومعاكوا  المراهقة الحسناء والصغيرة على الفن رنا رئيس".

صراخ رنا رئيس 

ودخلت رنا رئيس في نوبة من الصراخ المستمر مع بداية تنفيذ مقلب رامز جلال .

وظهرت على رنا رئيس ملامح الرعب والخوف مع تنفيذ مقلب رامز نيفر إند، وقام رامز جلال بفتح طفاية الحريق في وجه رنا رئيس.

وشعرت رنا رئيس بالدهشة بعد اكتشاف مقلب رامز جلال، قائلة: "أنت بتهزر".

رش مياه بكثرة 

ووجه رامز جلال حديثه لرنا رئيس قائلا: "اللي فات هزار واللي جاي ضرب نار.. هل كنتي تعرفي المقلب".

وردت رنا رئيس قائلة: "مكنتش أعرف إنه مقلب رامز جلال"، وتابعت ضاحكة: "أكتر اتنين حبيت الشغل معاهم هم ياسر جلال ورامز جلال".

وقام رامز جلال برش المياه بكثرة على وجه رنا رئيس أثناء تنفيذ المقلب، ووجه رامز جلال سؤالا لرنا رئيس قائلا:" هل كنتي تعرفي المقلب".

وردت رنا رئيس مكنتش اعرف المقلب"، وقام رامز جلال به الكرسي المثبتة فيه رنا رئيس بشدة.

وقام رامز جلال بإظهار ثعبان أمام رنا رئيس في محاولة منه لإخافتها، وصرخت رنا رئيس مرددة :" لا لا لا ".

رامز نيفر إند 

وظهر في برومو برنامج رامز نيفر إند، عدد من النجوم ومن بينهم الفنان أحمد السقا، الذي أمسك ثعبان في يده وقام بأكل رأسه، وإلقاء جسم الثعبان خلفه، وكذلك الفنان محمد رمضان.

وأظهرت اللقطات في البرومو صراخ العديد من الفنانين والنجوم أثناء تنفيذ مقلب رامز جلال فيهم .

وينفذ رامز جلال مقلب برنامج "رامز نيفر إند " في الرياض بالمملكة العربية السعودية .

رنا رئيس رامز جلال رامز نيفر اند اخبار التوك شو

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