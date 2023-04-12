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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

توصيل مياه الشرب.. حلم أهالي قرية بردين في الزقازيق

صدى البلد

أستغاث أهالي قرية بردين - بالزقازيق - التابعة الى محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة شكاوى " بين الناس " التى يقدمها موقع صدى البلد ، من عدم وجود مياه صالحة للشرب في القرية.

ويقول المواطن رجب عتمان ، فى رسالته، إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع  صدى البلد: “القرية  تموت بالبطيء وليس لهم إلا الله ، هذه قرية بردين - بالزقازيق - التابعة الى محافظة الشرقية ، تعانى من قلة الخدمات وخصوصا مياه الشرب التى تأتي من بئر جوفي يقع بين مجموعة من الترنشات المقامة أسفل المنازل وتأتي المياه غير صالحة للاستخدام الآدمي”.

واستطرد: نعتمد بشكل رئيس على جراكن المياه التى نحضرها من الأماكن القريبة، وتواصلنا أكثر من مرة مع الوحدة المحلية والمسئولين لتوصيل المياه لكن ليس هناك مجيب، نقدم الأوراق ويتم وعدنا بكلام معسول دون تنفيذ، مما يتسبب فى ارتفاع عدد المصابين بالأمراض الناتجة عن استخدام المياه المالحة الملوثة.

وناشد الأهالي، المسئولين، بالتدخل بشكل عاجل، والعمل على توصيل مياه الشرب النقية رأفة بصحة الأهالي.

ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم:
01015748071

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الشرقية عدم وجود مياه مياه صالحة للشرب بئر جوفي غير صالحة للإستخدام الآدمي

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