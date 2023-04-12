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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بالقانون .. تطبيقات إلكترونية يمكن لشركات التكنولوجيا المالية استخدامها

التكنولوجيا المالية
التكنولوجيا المالية

وضع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، شروطا للحصول علي ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

ونصت المادة (8) علي أن يجوز للشــركات والجهــات الراغبة في مزاولة الأنشطــة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية ، الحصول علي ترخيص أو موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بحسب الأحوال ، استخدام أحد التطبيقات الآتية :
 - التطبيقات الإلكترونية لبرامج المستشار المـالي .

 - التطبيقات الإلكترونية للتمويل الأصغر .

 - التطبيقات الإلكترونية للتأمين .

 - التطبيقات الإلكترونية للتمويل الاستهلاكي .

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ويجوز لمجلس إدارة الهيئة اعتماد تطبيقات إلكترونية أخري علي أن يتوافر فيها علي وجه الأخص ما يلي :
 - الصلاحية لأداء مهام الأنشطة المـالية غير المصـرفية الصـادر بشأنها الترخيـص أو الموافقة بحسب الأحوال .

 - نظــم لحماية البيــانات الخــاصة بالمتعاملين من الاخـــتراق الإلكــتروني والهجمـات السـيبرانية .

 - التوافق مع الضوابط التي تصدرها الهيئة بشأن التحقق من الهوية الرقمية والعقود الرقمية في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية وضوابط مكافحة غسل الأموال .

التطبيقات الالكترونية الأنشطة المالية ترخيص الاختراق الإلكتروني العقود الرقمية تمويل

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